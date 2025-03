Dalla passeggiata culturale alla scoperta dei ritratti al femminile, all'apertura straordinaria fino alle 2 di notte del Museo della città

Un fine settimana ricco di appuntamenti per celebrare la festa della donna e promuovere la cultura con un’apertura straordinaria serale del Museo della città sabato 8 marzo fino alle 2 di notte. Per cominciare la giornata dell’8 marzo, Visit Rimini propone un Brunch al Teatro Galli, nelle eleganti sale del Caffè del Grifone con l'affaccio sulla splendida piazza Cavour, mentre domenica 9 marzo sarà proposta una Colazione gourmet. Anche il Grand Hotel celebra la festa della donna, con la Colazione Belle Epoque: un evento speciale dedicato a tutte le donne, protagoniste assolute dell’8 marzo.

La giornata dell’8 marzo può proseguire partecipando alla visita guidata Ritratti al femminile – Aperitour, che ripercorre la storia delle città attraverso le vicende di alcune delle maggiori protagoniste delle cronache riminesi: Santa Colomba ed Innocenza, prime martiri cristiane, Santa Chiara e Francesca da Rimini, con le loro travagliate biografie, Polissena Sforza e Isotta degli Atti, fedeli consorti del condottiere Sigismondo Pandolfo Malatesta, per poi concludere con alcuni ritratti di signore che hanno segnato la vita culturale dell’ ‘800 e ‘900. E a termine del tour vi attende un piccolo aperitivo, per un momento conviviale da passare in compagnia.

Dal 7 al 9 marzo, un weekend di cultura con Rimini Babele Contemporanea, tre giorni appuntamenti ideati e organizzati da un team di under 23 nell’ambito di Cantiere Città Junior. Vernissage, mostre fotografiche, musica, poetry slam e poi ancora visite guidate nei luoghi storici e artistici della città per i giovani partecipanti al progetto, talk, illustrazione, letture, performance e danza. Gli eventi si svolgeranno in vari spazi culturali della città, tra cui il Fellini Museum, il Cinema Fulgor, la Biblioteca Gambalunga e il Museo della Città.

Nella serata dell’8 marzo il Museo della Città spalanca le sue porte dalle 21 alle 2 per una ‘notte al museo’, a ingresso libero, con performance artistiche e musicali a cura di Anayss Vittoria Ranalli e Elisa Tamagnini, Accademia Malatestiana, Teatro Patalò, Demetrio Cecchitelli, Pandalogia.

Domenica 9 marzo Emilia Romagna in Tour propone invece una Visita guidata al Tempio Malatestiano, durante la quale saranno svelati i segreti, le curiosità e le storie di uno dei monumenti più straordinari del Tardogotico e del Rinascimento italiano.

Ecco tutti gli appuntamenti del weekend: venerdì 7 marzo ore 19 – 21 inaugurazione Mostra Innamorarsi in Riviera, c/o Palazzo del Fulgor. Ingresso libero. Dalle ore 21 Riviera Sound Trip after vernissage c/o Racine, dj set di Jack Torsani. ingresso libero sabato 8 marzo ore 9 - 10.30 / 15-17 tour guidato della città riservato ai ragazzi ospiti ore 10.30 – 12 Poetry slam, c/o cinema Fulgor su prenotazione al numero 324.9088145 fino ad esaurimento posti. dalle ore 15 alle 19 A tavola con gli illustratori riminesi. Chiacchiere e dediche apparecchiate assieme a chi disegna. Assaggi editoriali a cura di Viale dei Ciliegi 17. con Marianna Balducci, Roberto Grassilli, Eva Montanari, Giulia Rossi. Interviene Annalisa Teodorani. c/o Cortile di biblioteca Gambalunga e cineteca. Aperto a tutti, ingresso libero dalle ore 21 alle 2 Una notte al museo: museo della Città aperto a ingresso libero dalle 21 alle 2 di notte. Con performance di Anayss Vittoria Ranalli e Elisa Tamagnini, Accademia Malatestiana, Teatro Patalò, Demetrio Cecchitelli, Pandalogia. Ingresso libero al Museo della Città – performance su prenotazione al numero 324.9088145 fino ad esaurimento posti. sabato 8 marzo 2025 Visitor Center, Corso d’Augusto 235 (luogo d'incontro) - Rimini centro storico Ritratti al femminile – Aperitour A cura di Visit Rimini Una visita guidata per celebrare le donne di Rimini. Si percorrerà la storia delle città attraverso le vicende di alcune delle maggiori protagoniste delle cronache riminesi: Santa Colomba ed Innocenza, prime martiri cristiane, Santa Chiara e Francesca da Rimini, con le loro travagliate biografie, Polissena Sforza e Isotta degli Atti, fedeli consorti del condottiere Sigismondo Pandolfo Malatesta, per poi concludere con alcuni ritratti di signore che hanno segnato la vita culturale dell’ ‘800 e ‘900. Al termine del tour vi attendo un piccolo aperitivo, un momento conviviale da passare in compagnia. Ore 16.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/eventi/8-marzo-tour-le-donne-di-rimini/ sabato 8 marzo 2025 Teatro Galli (Caffè del Grifone), piazza Cavour 22 - Rimini centro storico Brunch al Teatro Galli Il Caffè del Grifone apre le sue porte per un nuovo appuntamento gastronomico: Il Brunch. Un ricco menu con pietanze dolci e salate che fanno da cornice a un momento di convivialità, una nuova occasione per passare del tempo insieme, nelle eleganti sale del Caffè del Grifone con l'affaccio sulla splendida piazza Cavour. A cura di Visit Rimini. Orario: alle ore 11.00*ingresso consentito fino alle ore 12.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/312338-brunch-al-teatro-galli sabato 8 marzo 2025 Grand Hotel, parco Federico Fellini, 1 - Rimini Marina Centro Colazione Belle Epoque al Grand Hotel Il Grand Hotel di Rimini celebra la Festa della Donna con un evento speciale: la colazione Belle Époque dedicata a tutte le donne, protagonista assoluta dell’8 marzo. E' un viaggio nel tempo, un’immersione nel fascino senza tempo della Belle Époque per rendere omaggio alla forza, al coraggio e all’eleganza che da sempre contraddistinguono l’universo femminile. Gli storici saloni del Grand Hotel si trasformano in un regno di raffinata bellezza, riportando in vita l’atmosfera magica dei primi anni del Novecento. Lo stile Liberty, il lusso discreto e l’eleganza che hanno fatto del nostro hotel una meta prediletta della borghesia e dell’aristocrazia mitteleuropea sono la cornice ideale per questa giornata unica. Ad accogliere gli ospiti, le note avvolgenti della musica dal vivo che si fondono con l’incanto della colazione, preparata con passione dai Pastry Chef. Una selezione di raffinate delizie dolci e salate sono protagoniste, trasformando ogni assaggio in un’esperienza. Orario: dalle 8:30 alle 11:00 (ultimo ingresso ore 10:00) Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/318651-colazione-belle-epoque-al-grand-hotel domenica 9 marzo 2025 Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico Colazione al Teatro Galli Continuano gli appunamenti con le Colazioni al Caffé del Grifone. VisitRimini, in collaborazione con Summertrade, propone una colazione nella meravigliosa cornice del caffè del Grifone, il salotto del rinnovato foyer del Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini. Potrete deliziare il palato godendo dell’impareggiabile vista sulla Piazza Cavour che il Caffé del Grifone è in grado di offrire, in un luogo dove la contemporaneità convive col fascino del passato in un'atmosfera resa unica dalla presenza dei canoni ottocenteschi originari. Orario: 9.30 – 12.00* ingresso consentito fino alle ore 10.30, l'evento termina alle ore 12:00. Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/317896-colazione-al-teatro-galli/ domenica 9 marzo dalle ore 10 alle 12 Raccolta rifiuti in mare con l’associazione “Rimini Smoke Box”, aperta a tutti domenica 9 marzo 2025 Sagrato della Cattedrale (punto di ritrovo), Via IV Novembre, 35, 47921 Rimini Visita Guidata al Tempio Malatestiano Visita guidata a cura di Emilia Romagna in Tour Nel cuore di Rimini si erge un gioiello d’arte e storia: il Tempio Malatestiano. La visita guidata svela i segreti, le curiosità e le storie di uno dei monumenti più straordinari del Tardogotico e del Rinascimento italiano, per un viaggio nel tempo che lascerà un segno indelebile nella memoria. Durata del tour: 1h. La visita guidata è condotta da guide turistiche con patentino. Info e prenotazioni sul sito di riferimento. Ore 15.30 Ingresso a pagamento Info: 353 466 0340 www.emilia-romagna-intour.com

MOSTRE venerdì 7 marzo 2025 Rimini, Palazzo del Fulgor Innamorarsi in Riviera Vernissage della mostra fotografica che si tiene al Palazzo del Fulgor, nell’ambito di Rimini Babele Contemporanea, un weekend di appuntamenti culturali ideati e organizzati da un team di under 23 nell’ambito di Cantiere Città Junior, progetto del Comune di Rimini che rientra nell’alveo delle proposte del Ministero della Cultura e della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali alle città finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2026. Ore 19. Info: www.comune.rimini.it/novita/cantiere-citta-junior-il-7-8-e-9-marzo-un-fitto-weekend-di-appuntamenti-culturali-ideati-e fino a martedì 15 aprile 2025 Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico Il Muro Giallo La mostra fotografica dal titolo “Il Muro Giallo”rappresenta un’occasione per esplorare un luogo amato da riminesi e ospiti della città, reso immortale dalle pellicole di Federico Fellini e di Valerio Zurlini. Il progetto del fotografo Dino Morri attraverso il “Muro Giallo” del porto di Rimini intende raccontare emozioni, riflessioni e paesaggi unici. La mostra raccoglie una serie di scatti che l’autore ha eseguito in un solo luogo, il porto canale di Rimini, sfruttando il muro che lo costeggia dipinto di un giallo vivace e vitale. Dino Morri, da anni appassionato fotografo delle dinamiche di passaggio all’interno della città di Rimini ma anche di luoghi esotici, ha trovato la prima ispirazione lungo la “palata” del porto in un caldo giorno di agosto del 2024. Da quel primo giorno ha cominciato a frequentare quella zona del porto con regolarità, notando colori, ombre, orari, passanti, personaggi e una infinita varietà di situazioni che lo hanno portato collezionare una serie di scatti che valorizzano un luogo di passaggio e di riflessione al tempo stesso. Orario: da martedì a domenica e festivi 10:00-13:00 e 16:00-19:00; lunedì non festivi chiuso Ingresso gratuito Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it/mostre/inaugurazione-mostra-muro-giallo-dino-morri Tutti gli aggiornamenti sul sito www.riminiturismo.it

cs Comune di Rimini