Dalla passione dei ragazzi del forno di San Patrignano nasce la nuova colomba al cioccolato

E’ la colomba al cioccolato l’ultima novità del forno di San Patrignano. Sorella minore della colomba tradizionale, è figlia di uno studio durato circa un anno. “Volevamo arricchire la nostra offerta di dolci per le ricorrenze e ci è sembrato naturale proporre una nuova versione della nostra colomba artigianale già molto apprezzata”, racconta Fabio Grassi, responsabile produzione del forno della comunità. La nuova colomba nasce dalla stessa ricetta di quella classica, ma i ragazzi hanno dovuto trovare un nuovo equilibrio nell’impasto. I canditi sono infatti stati sostituiti da una generosa presenza di cioccolato al latte e fondente, mentre per la decorazione hanno scelto di procedere con una glassa artigianale realizzata con cacao e granella di mandorle tostate, ricoperta a sua volta con granella di nocciola tostata, praline di cioccolato fondente e mandorle a lamelle tostate. “Uscita dal forno, questa colomba è una meraviglia prima per gli occhi e poi per il palato – spiega Francesco, fra i ragazzi più esperti del laboratorio della comunità – Siamo una quindicina a impegnarci nella realizzazione delle colombe ed è stata una bella soddisfazione riuscire a dar vita dal nulla a questo nuovo prodotto. Non mi sembra vero che fino a due anni fa non sapevo neppure preparare un impasto di farina e acqua e non avevo il coraggio di assumermi una responsabilità, mentre oggi ho scoperto una passione e sono fra i ragazzi che si occupano della produzione non solo delle colombe, ma anche delle pagnotte pasquali”. Se la colomba è un grande classico per tutta Italia, la pagnotta pasquale è un dolce di questo periodo tipicamente romagnolo che sta riscuotendo un successo incredibile. Realizzata con un doppio impasto con lievito naturale, a questo viene aggiunta la panna ed è impreziosito dall’uvetta al posto dei canditi e da semi di anice lasciati precedentemente a macerare nel rhum. Tutti questi prodotti sono acquistabili sul sito https://shop.sanpatrignano.org/

Cs - Comunità San Patrignano