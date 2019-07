Dalla Regione Emilia-Romagna 200mila euro per la SP8 di Sant'Agata Feltria

Con l’approvazione della manovra di assestamento del bilancio 2019 della Regione Emilia-Romagna, sono stati stanziati 200.000 euro per la sistemazione e messa in sicurezza della strada provinciale SP 8 di Sant’Agata Feltria, la cui progettazione è a carico della Provincia di Rimini e del Comune di Sant’Agata. La strada è caratterizzata da un’elevata mole di traffico, in particolare di mezzi pesanti che si recano nella zona produttiva del luogo e si dirigono poi sulla E45 in località Sarsina. Lo stabilimento maggiormente interessato a tale traffico è l’azienda INDEL-B, leader nel mondo per la produzione di accessori per catene alberghiere e cantieri nautici, in particolare di prodotti per la refrigerazione, che ha deciso di co-finanziare l’intervento contribuendo per altri 10.000 euro rispetto ai costi di realizzazione dello stesso. “Grazie al lavoro di squadra con l’Assessore all’Urbanistica Donini siamo riusciti a realizzare questo importante intervento per chi vive e lavora a Sant’Agata – dichiara Emma Petitti, Assessora al Bilancio della Regione -. È fondamentale mettere nelle migliori condizioni logistiche e di collegamento l’azienda e l’intero comparto produttivo del posto, in quanto significa salvaguardare l’economia del territorio e mantenere alti i livelli di occupazione, e di conseguenza tenere vive e popolate le zone montane. Luoghi su cui abbiamo investito e sui cui vogliamo continuare a investire, come dimostra anche il taglio dell’Irap e gli aiuti alle giovani coppie che decidono di vivere nel nostro bellissimo Appennino”. Guglielmino Cerbara, Sindaco di Sant’Agata Feltria, aggiunge: “Avere un’azienda come la INDEL-B in zone non particolarmente agevoli per i trasporti e i collegamenti, come possono essere quelle dell’Alta Valmarecchia, è un valore aggiunto per il territorio, una ricchezza che non possiamo lasciarci sfuggire, ed è per questo che insieme a Regione e a Provincia ci siamo attivati per sistemare la strada provinciale ‘Santagatese’. Ci tengo a ringraziare e complimentarmi con la Regione per questo intervento”.

