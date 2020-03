Dalla Segreteria agli Esteri una nota a chi viaggia

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri richiama alla più stretta osservanza dei disposti del Decreto-Legge n.44 dell’8 marzo 2020, invitando la popolazione ad attenervisi scrupolosamente. In particolare, nell’aver previsto divieti di mobilità stringenti, si rende noto che, nell’interesse esclusivo del contenimento dei contagi, è fortemente sconsigliato lo spostamento dai propri domicili, se non motivato da esigenze comprovate di carattere lavorativo, sanitario o di stretta necessità. Si informa altresì che la Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri si sono da subito attivati per fornire un’assistenza telefonica e telematica e per offrire informazioni il più aggiornate possibile sulle modalità di viaggio all’estero, sia in uscita che in entrata, rendendo noto che tali indicazioni sono da considerarsi valide solo contestualmente, dato che le misure restrittive adottate dagli altri Paesi possono cambiare di ora in ora senza nessun preavviso. A tal riguardo e sempre nell’ottica di ridurre il più possibile il transito in luoghi pubblici e affollati, si rende inoltre noto che non vi sono criteri di trattamento omogenei per i viaggiatori sammarinesi, restando nella discrezionalità dei singoli Paesi di transito e di destinazione applicare misure e regole non fisse e modificabili con l’evolversi del COVID 19. Molti Paesi hanno tuttavia posto restrizioni ai viaggi da e per l’Italia, misura che tocca necessariamente anche i cittadini sammarinesi che per lavoro, necessità o in fase di rientro nel proprio Paese, siano in arrivo o in partenza da aeroporti italiani. In questo senso, si invita a consultare il sito web “Viaggiare Sicuri” del Ministero degli Affari Esteri italiano (http://www.viaggiaresicuri.it/home) e a contattare anche fino a poco prima della partenza la compagnia aerea di riferimento, poiché molti voli da e per l’Italia potrebbero subire cancellazioni o modifiche.