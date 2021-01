Dalla Segreteria Esteri solidarietà per il terremoto che ha colpito l'Argentina

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ha seguito con particolare e costante attenzione le notizie del forte terremoto che nei giorni scorsi ha scosso la zona nord-occidentale dell’Argentina. Il Paese sudamericano è infatti uno degli Stati che contano la maggiore presenza di cittadini sammarinesi residenti all’estero e, nel passato, prima meta di emigrazione sammarinese per eccellenza. Dai contatti intercorsi con i Presidenti delle sette Comunità è giunta rassicurazione sullo stato di salute e sulla situazione in corso, che al momento sembra sotto controllo: non si sono registrati gravi danni a persone o a cose. I Concittadini ci hanno riferito di crolli alle abitazioni locali, di momenti di smarrimento e paura, anche perché alcune province sono rimaste prive di energia elettrica e dei principali servizi. Il Segretario di Stato desidera rinnovare ai Concittadini la propria solidarietà e vicinanza, anche morale, con l’auspicio che le autorità locali, con l’aiuto della Comunità internazionale, possano presto intervenire per alleviare le sofferenze della popolazione locale e per aiutarla a superare questo difficile momento.