Dalla Silicon Valley al Titano: al Kursaal la sfida della Startup World Cup che proietta l'innovazione locale sui mercati internazionali

Dalla Silicon Valley al Titano: al Kursaal la sfida della Startup World Cup che proietta l'innovazione locale sui mercati internazionali.

La Repubblica di San Marino consolida la propria vocazione di snodo attrattivo per le nuove realtà ad alto contenuto tecnologico. Giovedì 15 ottobre, la cornice del Centro Congressi Kursaal ospiterà la finale regionale della Startup World Cup 2026, competizione globale ideata da Pegasus Tech Ventures e promossa sul territorio da San Marino Innovation in collaborazione con Fattor Comune. Dieci giovani imprese, selezionate tra oltre cinquanta candidature giunte dal Titano, dall'Emilia- Romagna e dalle Marche, si contenderanno la possibilità di rappresentare la Repubblica alle semifinali mondiali di San Francisco in programma a novembre, puntando al traguardo finale che mette in palio un investimento da un milione di dollari. La risposta registrata in termini di adesioni rispecchia la strategia di potenziamento legislativo e normativo avviata dalla Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica. Le recenti riforme volte all'attrazione di idee, capitali e competenze ad elevate prestazioni hanno trasformato la Repubblica in un terreno d'incubazione fertile e dinamico. Tra le dieci finaliste che si sfideranno a colpi di pitch rigorosamente in lingua inglese di fronte alla giuria di esperti, ben tre sono iscritte al regime di San Marino Innovation. Un dato che conferma l'efficacia del percorso intrapreso.

“Offrire alle nostre imprese un habitat normativo snello, solido e connesso con i principali circuiti mondiali della finanza e della tecnologia rappresenta un obiettivo prioritario”, sottolinea il Segretario di Stato Alessandro Bevitori. “Portare sul Titano un appuntamento di rilevanza globale come la Startup World Cup dimostra la concretezza delle politiche istituzionali che stiamo attuando per la transizione tecnologica del sistema Paese. Non ci limitiamo a creare le condizioni per fare impresa sul territorio. Vogliamo costruire un canale diretto verso la Silicon Valley e i grandi hub dell'innovazione. San Marino investe sul talento, dimostrando di possedere tutte le carte in regola per competere ad alti livelli.”

I progetti che si contenderanno la vittoria spaziano dall'intelligenza artificiale applicata ai processi industriali alla medicina di precisione, fino allo sviluppo di sensori per il settore aerospaziale, alla mobilità sostenibile e ai sistemi avanzati di monitoraggio per la salute. La valutazione dei pitch sarà affidata a una giuria di specialisti del settore finanziario e industriale formata da Maurizio Focchi, presidente di Focchi Spa, Martino Gemmani, ingegnere finanziario e corporate strategist, Stiven Muccioli, fondatore e amministratore delegato di BKN301, e Clelia Maria Tosi, responsabile del Fintech District. Anche il pubblico presente in sala svolgerà un ruolo attivo, contribuendo con il proprio voto al verdetto finale. I lavori si apriranno alle ore 15.00 e proseguiranno nel pomeriggio fino alla proclamazione del vincitore, seguita da un momento dedicato al networking. L'ingresso è gratuito, con registrazione obbligatoria da effettuare sui canali ufficiali dell'iniziativa a questo link: https://www.sanmarinoinnovation.com/startup-world-cup

c.s.

Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica

SMI – San Marino Innovation

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