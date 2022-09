Dalla Spinelli (FDI) appello al voto rivolto soprattutto ai giovani: “Il futuro è vostro, ma prima di scegliere fatevi una opinione"

“In una campagna elettorale così stringata dove abbiamo affrontato temi importanti per il Paese ma soprattutto per la nostra realtà come turismo, agricoltura, sanità, frontalieri rivolgo un appello particolare ai giovani. Giovani che sono coloro che hanno sofferto di più la chiusura con la pandemia, che hanno visto la riduzione degli spazi di ritrovo e di aggregazione e, come dice mia figlia, abbiamo perso un anno e mezzo di vita. Ecco, l’appello è a questi giovani, che possano ritrovare la giusta collocazione con delle politiche nazionali che li possano valorizzare partendo dall’istruzione. Tra gli obiettivi da perseguire c’è certamente quello di debellare la piaga della disoccupazione giovanile: zero tasse per i primi tre anni per i giovani under 30 che si mettono in proprio e incentivi alle aziende che assumono i ragazzi, ma anche potenziamento dei fondi per l’autoimprenditorialità giovanile e snellimento delle procedure d’accesso. Inoltre Fratelli d’Italia si fa promotore del rafforzamento del Fondo di garanzia statale per il mutuo sulla prima casa delle giovani coppie con riduzione delle imposte sull’acquisto della prima casa. E, in ultimo, ma più importante, l’aumento degli importi per l’assegno unico e universale fino a 300 euro al mese per il primo anno di ogni figlio, fino a 260 euro dal secondo anno di vita fino ai 18 anni e mantenimento dell’attuale assegno fino a 21 anni. A tutti dico di andare a votare, ma soprattutto ai giovani consiglio di votare dopo che si sono fatti un’opinione. Quindi non andare alle urne per seguire le mode, ma per un un voto responsabile perché, non dimenticatelo cari ragazzi, il futuro è vostro”.

Cs Domenica Spinelli Candidata all’uninominale per il Senato Fratelli d’Italia

