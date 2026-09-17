"Dalla Terra alla Tavola" continua a crescere: il 6 ottobre nuovo appuntamento con AzzuChef

La Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente esprime viva soddisfazione per la prosecuzione del progetto "Dalla Terra alla Tavola", che continua a rappresentare un punto di riferimento concreto per la valorizzazione delle produzioni agricole del territorio e per la promozione di una cultura enogastronomica autenticamente sammarinese. Il prossimo appuntamento è fissato per *martedì 6 ottobre, con un pomeriggio interamente dedicato ai sapori del territorio: dalle 17.00 alle 19.00 si terrà il **CookingLab con AzzuChef, laboratorio pratico di pasta fresca fatta in casa realizzato con materie prime al 100% sammarinesi.

La giornata proseguirà alle 20.30 con una **cena presso SEM – Share Eat Meet*, un menù di quattro portate preparato prevalentemente con prodotti del territorio e abbinato a quattro vini della Cantina di San Marino, con il dolce curato da Pan di Zucchero. La Segreteria rinnova un sentito ringraziamento a *USOT* per l'impegno costante nella cura e nello sviluppo di questo progetto, che rafforza la sinergia già avviata con il Consorzio Terra di San Marino e con la rete dei ristoratori della Repubblica. Iniziative come questa dimostrano come la collaborazione tra istituzioni e categorie economiche possa tradursi in eventi capaci di unire formazione, promozione del territorio e valorizzazione dell'eccellenza agroalimentare sammarinese. Informazioni e prenotazioni (obbligatorie): Segreteria USOT — info@usot.sm — +39 0549 900438, indicando se si desidera partecipare al CookingLab, alla cena o a entrambi.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente









