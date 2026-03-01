“Dalla Terra alla Tavola”: il 7 marzo 2026 a Domagnano un confronto su agricoltura biologica, sostenibilità e salute

La qualità del cibo, la sostenibilità dei processi produttivi e il legame sempre più stretto tra alimentazione e salute saranno al centro della conferenza “Dalla Terra alla Tavola”, promossa da OSLA-GLAAS, in programma sabato 7 marzo 2026, dalle ore 9:00 alle 12:30, presso la Sala Montelupo di Domagnano (RSM). L’iniziativa, aperta al pubblico e ai consumatori, nasce con l’obiettivo di stimolare una riflessione concreta su come preservare la salute con cibi sani e giusti, limitando o eliminando prodotti ultraprocessati, per promuovere un modello alimentare capace di coniugare qualità, tutela ambientale e benessere delle persone. "Il tema del cibo - dichiara il Presidente di OSLA, Luigi Tontini - non riguarda solo il settore agricolo, ma l’intera comunità. Parlare di agricoltura biologica, salute e sostenibilità significa parlare di futuro, di competitività delle imprese e di responsabilità verso le nuove generazioni”. Il programma prevede interventi di autorevoli rappresentanti istituzionali ed esperti del settore. Porterà il proprio contributo il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura Matteo Ciacci, con un focus su agricoltura biologica e sostenibilità. Si parlerà inoltre di relazione tra cibo e salute con la Dott.ssa Simona Casadei, medico chirurgo specialista in oncologia ed esperta in nutrizione clinica. Spazio anche alla comunicazione e alla valorizzazione delle produzioni di qualità con l’intervento del giornalista agricolo Cristiano Riciputi, mentre Fabio Brescacin, Presidente di NaturaSì, approfondirà il tema dell’evoluzione del biologico e del suo impatto sulla salute in senso lato. A moderare l’incontro sarà Matteo Sèlleri, Presidente USGI. L’evento gode del patrocinio della Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura e si inserisce in un percorso di sensibilizzazione che OSLA-GLAAS porta avanti per sostenere uno sviluppo economico attento ai valori della qualità, della responsabilità e della sostenibilità. Al termine della conferenza è previsto un momento conviviale su prenotazione con pranzo biologico presso l’Agriturismo Podere Lesignano. La partecipazione alla conferenza è libera e aperta a cittadini, imprese, professionisti e operatori del settore agroalimentare.



