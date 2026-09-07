“Dalla Terra alla Tavola”: un modello di squadra tra ristorazione e filiera agroalimentare sammarinese

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente esprime grande soddisfazione per i risultati del progetto “Dalla Terra alla Tavola”, frutto di un autentico lavoro di squadra tra il mondo della ristorazione e il Consorzio Terra di San Marino. Un’iniziativa che ha saputo valorizzare concretamente le eccellenze agroalimentari del nostro territorio e che, vista la grande riuscita, merita continuità nel tempo. Un ringraziamento sentito va a USOT e al Consorzio Terra di San Marino per lo splendido lavoro svolto in termini di promozione del settore agroalimentare: un impegno costante che sta portando frutti concreti e visibili per l’intera comunità sammarinese.

Una giornata di inaugurazioni per Borgo Maggiore Grande soddisfazione anche per la giornata di ieri che, a conclusione dell’evento “Dal turista al contadino”, ha regalato a Borgo Maggiore tre nuovi tasselli capaci di valorizzare ulteriormente il territorio e il nostro Centro Storico. Il pomeriggio si è aperto con l’inaugurazione del nuovo punto vendita “Dalla Terra alla Tavola” del Consorzio Terra di San Marino, all’interno dell’edificio della funivia: uno spazio interamente dedicato ai prodotti e alle eccellenze della Repubblica. È stato poi inaugurato il nuovo ascensore che collega il parcheggio di Campo della Fiera e la stazione della funivia con Via Oddone Scarito e il Centro Storico di Borgo Maggiore, rendendo l’accesso al borgo più comodo e agevole per residenti e visitatori. La giornata si è conclusa in Piazza con l’apertura della Cantinetta di Borgo Maggiore, un nuovo spazio a disposizione della comunità e di chi vive quotidianamente il Centro Storico. Un borgo che può essere valorizzato anche grazie all’impegno della Giunta di Castello di Borgo Maggiore, che si è fatta parte attiva in questo percorso. Infine, uno splendido dj set all’interno della funivia ha chiuso la giornata: un biglietto da visita forte e giovane, per i sammarinesi e per chi ci osserva dall’esterno. Un grazie a Dragon Valley e a Rinascita Culturale. Lavoro di squadra, coinvolgimento, obiettivi chiari, prospettiva e visione: quando si vuole, insieme le cose si fanno e riescono.

C.s. - Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente







