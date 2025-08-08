Dalla Terra alla Tavola. Valorizzare l’identità e i prodotti locali della Repubblica di San Marino

Le Segreterie di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura e la Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino annunciano la presentazione ufficiale del progetto “Dalla Terra alla Tavola”, che si terrà domenica 10 agosto 2025, alle ore 19.00, presso la Cantina Vini San Marino, con una conferenza stampa aperta agli operatori del settore e agli organi di informazione. Il progetto nasce con l’obiettivo di incentivare il dialogo tra tutte le realtà della filiera agroalimentare sammarinese e il mondo della ristorazione, promuovendo l’utilizzo dei prodotti locali, a partire dal vino, sulle tavole dei ristoranti della Repubblica. Un’iniziativa concreta per sostenere l’economia del territorio, valorizzare le eccellenze locali e rafforzare l’identità culturale e gastronomica del Paese. Dopo il debutto dedicato al settore vitivinicolo, “Dalla Terra alla Tavola” si svilupperà anche in direzione di altri prodotti simbolo della tradizione agroalimentare sammarinese. Fondamentale per l’avvio e lo sviluppo del progetto è la partecipazione attiva e il sostegno del Consorzio Terra di San Marino, attore centrale nella promozione e tutela delle produzioni locali. Il Consorzio, nato nel 2003, rappresenta una realtà solida e strutturata, fondata sull’esigenza di aggregare i piccoli produttori agricoli della Repubblica in un’unica organizzazione capace di valorizzare le produzioni tipiche, tutelare il territorio rurale e salvaguardare le tradizioni agroalimentari sammarinesi.

Uno dei punti di forza del Consorzio è l’adozione del marchio collettivo “Terra di San Marino”, che garantisce il rispetto di rigorosi disciplinari tecnici di produzione, frutto di un percorso articolato e impegnativo iniziato con un’approfondita ricerca storica sulle tradizioni rurali del territorio. Il marchio non è solo simbolo di qualità, ma anche di trasparenza: grazie ai controlli svolti sia dai tecnici del Consorzio che dagli uffici pubblici preposti, è possibile tracciare e analizzare ogni fase dell’intera filiera produttiva, assicurando ai consumatori prodotti autentici, sicuri e radicati nella cultura del territorio. Il Consorzio Terra di San Marino persegue l’obiettivo di rafforzare il rapporto di fiducia tra produttori e consumatori, promuovendo una cultura alimentare consapevole, fondata sull’origine certa, la genuinità e il valore simbolico di ogni prodotto. La partecipazione del Consorzio a “Dalla Terra alla Tavola” rappresenta quindi una garanzia di qualità e identità, nonché un elemento determinante per il successo del progetto.

PROGRAMMA DELLA SERATA

Ore 19.00 – Cantina Vini San Marino Conferenza stampa del progetto “Dalla Terra alla Tavola” Interverranno: Matteo Ciacci, Segretario di Stato per il Territorio, Ambiente e Agricoltura “L’idea e il progetto Dalla Terra alla Tavola”; Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo “Promozione turistica, territorio e cibo viaggiano assieme”; Giuliana Barulli, Direttrice UGRAA “Il comparto agricolo sammarinese, un settore in crescita”; Michele Margotti, Cantina Vini San Marino “Il nostro vino: la qualità al servizio del Paese”; Mario Liotta, Presidente USOT “Identità e progettualità nel settore della ristorazione”.

Un’occasione imperdibile per raccontare il valore della nostra terra, sostenere la produzione locale.

