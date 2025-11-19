Dalla Torre il paesaggio è musica sospesa. Restituzione del percorso didattico

Lunedì 17 novembre 2025, alle ore 18.00, si è tenuta nell’Auditorium dell’Istituto Musicale Sammarinese la restituzione-spettacolo per le famiglie del percorso didattico “Dalla Torre il paesaggio è musica sospesa” con le classi V della Scuola Elementare di Chiesanuova e di Falciano. Il percorso didattico, articolato in più incontri, è stato progettato e realizzato dalle Sezioni Didattica e Archeologica degli Istituti Culturali-Musei di Stato con la collaborazione del prof. Nicola Cucchiaro e dal Dipartimento Musicagiocando dell’Istituto Musicale Sammarinese. “Dalla torre il paesaggio è musica sospesa” è un’esperienza didattica, dedicata alla Prima Torre, dove la scuola apre i propri confini sul territorio e sul paesaggio culturale in cui è immersa. Le bambine e i bambini hanno effettuato un viaggio nel paesaggio, anche monumentale, sammarinese, accompagnato e costruito con la musica e con le arti visive. La conoscenza diretta della Prima Torre e, in particolare, della casermetta e delle celle delle prigioni –in uso fino agli anni Settanta del Novecento nella Torre- ha consentito di innescare con i bambini e le bambine partecipanti riflessioni su alcuni temi attuali e di grande valore civico. Quale significato possiamo attribuire oggi alla reclusione? Punizione o rieducazione? La scenografia dello spettacolo era costituita da immgini a scala reale delle pareti di una delle celle con disegni e grafiti di carcerati della seconda metà dell’Ottocento e da sculture aperte e arboriformi, simbolo di scelta, cambiamento e libertà realizzate dai bambini. La musica ha permesso di dare corpo sonoro al mondo interiore dei bambini: il rombo soffocante della paura, il silenzio angosciante della solitudine, la pesante monotonia del tempo immobile. E poi, in netto contrasto, la melodia del desiderio e l’eco luminoso della libertà. Un luogo di costrizione (la prigione) è diventato così un luogo di pensiero e trasformazione, e dal buio di una cella si è usciti sugli orizzonti aperti e luminosi visibili dalla Prima Torre.



