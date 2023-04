Dalle mountain bike alle bici elettriche, dai caschi al televisore ancora imballato: sono 84 gli oggetti smarriti o abbandonati che saranno messi all’asta sabato 13 maggio

Dalle mountain bike alle bici elettriche, dai caschi al televisore ancora imballato: sono 84 gli oggetti smarriti o abbandonati che saranno messi all’asta sabato 13 maggio.

Dalle mountain bike alle bici elettriche, dai caschi alle city bike, dal frullatore al televisore ancora imballato: sono 84 gli oggetti smarriti o abbandonati che saranno messi all’asta sabato 13 maggio. 68 le biciclette, 4 quelle elettriche, a cui si aggiungono anche altri oggetti come un flessibile da cantiere, alcuni caschi, 10 pneumatici, quattro fotocamere, un trapano, un televisore e altri oggetti vari che saranno messi all’asta il prossimo sabato 13 maggio, a partire dalle ore 8,30, per l’asta pubblica degli oggetti rinvenuti che ogni anno il servizio economato del Comune di Rimini organizza nei i locali del magazzino comunale di via della Lontra (Grotta Rossa). Gli oggetti messi all’asta, partiranno da un prezzo base prefissato, per i quali il sovraprezzo in aumento non potrà essere inferiore a due euro. Gli aggiudicatari dovranno ritirare immediatamente l’oggetto previo versamento in contanti di quanto dovuto. Come sempre è possibile prendere visione degli oggetti che andranno all’asta, ciascuno con il proprio prezzo di battitura di riferimento, nella mattina di venerdì 12 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nel Magazzino Comunale sede dell'asta. La somma raccolta sarà interamente versata in beneficenza. Tutti gli oggetti messi all’asta sono stati rinvenuti e non riconsegnati ai proprietari per mancata rivendicazione degli stessi entro i termini di legge.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: