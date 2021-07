Dalle parole ai fatti: il business forum avvicina il Titano alla Cina

Siamo fortemente convinti che il Paese abbia bisogno di tanta concretezza e non di proclami o libri dei sogni. Allo stesso tempo è necessario agire con l’obiettivo di venire incontro alle reali necessità dei Sammarinesi e delle categorie economiche, piuttosto che intervenire al solo scopo di ottenere una visibilità effimera: riteniamo che la cittadinanza sia in grado di valutare i risultati importanti che si stanno raggiungendo, anche a livello di rapporti commerciali internazionali, creando opportunità reali. Ci sono bisogni, domande chiare, che stanno ponendo gli operatori, cui occorre dare risposte. Per questi motivi non possiamo che rivolgere un convinto ringraziamento al Segretario all’Industria, Commercio e Artigianato, Fabio Righi, che - nonostante la giovane età, che a qualcuno piace strumentalizzare come se ne conseguisse una automatica inadeguatezza - sta costantemente e seriamente lavorando, con dedizione, per creare opportunità di sviluppo economico per il nostro Paese: questo atteggiamento la dice davvero lunga su una certa mentalità che ancora, purtroppo, si fa strada in alcuni ambiti. Si è appena tenuto il Business Forum San Marino-Cina, titolato “Conoscere l’oggi per immaginare il domani”. Superfluo sottolineare come sia fondamentale creare reali prospettive di sviluppo e di crescita future, con quella che oggi è probabilmente l’economia più forte al mondo: l’evento ha infatti creato un ponte fra le istituzioni e aziende sammarinesi con quelle cinesi, esportando e promuovendo il “made in San Marino”. Non a caso fra coloro che hanno espresso un vivo interesse per l’iniziativa della Segreteria Industria possiamo citare il Consiglio Cinese per la Promozione del Commercio e degli Investimenti Internazionali (CCPIT), due delle prime banche al mondo - Bank of China e China Construction Bank -, l’Agenzia di Promozione degli Investimenti di Sichuan e Alibaba Group. Crediamo davvero ci sia ben poco altro da aggiungere, se non il fatto che i nostri imprenditori devono essere messi in condizione di operare al meglio attraverso iniziative reali e misurabili.

DOMANI - Motus Liberi Il Presidente Lorenzo Forcellini Reffi

