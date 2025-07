Dalle sorelle Carlucci all’ex Ministra Gelmini: un weekend di grandi ospiti al Grand Hotel di Rimini per la “La Terrazza della Dolce Vita”

Un parterre molto ricco caratterizza il weekend dall’1 al 3 agosto della sesta edizione de “La Terrazza della Dolce Vita” che si svolge nel suggestivo giardino del Grand Hotel di Rimini (fino al 10 agosto alle 18,30 a ingresso libero). Venerdì 1 agosto Simona Ventura e Giovanni Terzi incontrano l’Onorevole Vincenzo Amendola, ex Sottosegretario agli Esteri e poi agli Affari Europei ed ex Ministro degli Affari Europei, Deputato della Repubblica. Alla Terrazza porterà il suo libro “L’Imam deve morire” edito da Mondadori. Seguono il Deputato Andrea Gnassi, ex sindaco di Rimini, e il suo successore, Jamil Sadegholvaad; il presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna Davide Cassani, ciclista professionista, vincitore di due tappe al Giro d’Italia ed ex CT della Nazionale Italiana di ciclismo su strada. Presenti anche la direttrice della Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini Nadia Bizzocchi, l’ex pugile campione del mondo Daniele Scardina, noto anche con lo pseudonimo di King Toretto, il giornalista Federico Ruffo, già conduttore del programma “Filo rosso revolution”, oggi presenza ricorrente a “Lo stato delle cose” su Rai 3. La serata si concluderà con un talk dedicato alla trasmissione “Ballando con le Stelle”: interverranno Anna Carlucci, la sorella Milly Carlucci (in video collegamento) e i ballerini Giada Lini, Pasquale La Rocca e Graziano Di Prima. Sabato 2 agosto Ventura e Terzi incontreranno la coppia di giornalisti del Corriere della Sera Paola Di Caro e Luca Valdisseri, genitori di Francesco, investito e ucciso a Roma nell’ottobre del 2022, oggi impegnati nella promozione della sicurezza stradale. Con loro Giovanni Galli, portiere con la Nazionale Italiana nel 1982, padre di Niccolò, anch’egli vittima di un incidente stradale nel 2001. Con loro anche il vignettista Federico Palmaroli creatore di “Le più belle frasi di Osho”, fenomeno social seguito da 1.2 milioni di follower, con il suo libro "Nun fate caso ar disordine" edito da Rizzoli. Domenica 3 agosto interverranno il Senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, l’ex-Ministra all’Istruzione, la Senatrice Mariastella Gelmini, la Senatrice Simona Malpezzi. Con loro anche Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, già membro del Comitato ONU sui diritti del fanciullo. Presenti alla serata anche Debora Donati presidentessa dell’Associazione “Insieme a te” che ha realizzato la “Spiaggia dei valori”, stabilimento balneare di Punta Marina (Ra) completamente attrezzato per ospitare disabili, e Giacomo Morigini, presidente della Coop sociale “Amici di Gigi”, che gestisce la "Spiaggia Libera Tutti", spiaggia inclusiva e senza barriere recentemente inaugurata a Rimini. Nella Sala “Tonino Guerra” del Grand Hotel prosegue la mostra dal titolo “Alberto Sordi maschera di un Vitellone” che rimarrà aperta sino al 28 agosto omaggio all’indiscusso “Colonnello della commedia all’italiana”. Il percorso, partendo dal sodalizio tra Sordi e Fellini e dal bellissimo bozzetto originale della locandina della pellicola “I vitelloni”, si snoda tra decine di fotografie, di scena e fuori scena, oggetti personali, documenti, locandine e testimonianze audiovisive. Inoltre tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 11,00 è possibile partecipare alle lezioni di ballo tenute da Giada Lini e Graziano di Prima previa prenotazione alla mail: laterrazzaoff@gmail.com. “La Terrazza della Dolce Vita” è un format promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini. L’evento è realizzato in collaborazione con BPER Banca, Dameda, Ferrari Trento, Parmigiano Reggiano e Richmond Italia, con il contributo dei media partner San Marino Rtv, ANSA e Gente, il sostegno della Famiglia Batani, titolare del Grand Hotel di Rimini, e la speciale presenza della comunità di San Patrignano. Le serate saranno riprese da San Marino RTV.



c.s. Ufficio stampa Apt Servizi Emilia-Romagna