Daniela Angelini, candidata sindaco di Riccione in visita all’Aeroporto ha incontrato l’AD Corbucci “Serve un progetto comune nei confronti di questa importante infrastruttura. Regione e comuni coesi e uniti a supporto dell’Aeroporto ‘Fellini’”

Proseguono senza sosta gli appuntamenti di Daniela Angelini, candidata sindaco per Riccione con le realtà produttive del territorio. Oggi è stata la volta dello scalo riminese. La candidata sindaco sostenuta da 6 liste (Pd, M5s, Coraggiosa, 2030 Riccione, Uniamo Riccione e Riccione col Cuore) ha fatto visita al “Fellini” ed incontrato l’amministratore delegato di AIRiminum Leonardo Corbucci. L’appuntamento con Corbucci è stato per Daniela Angelini un'importante occasione di dialogo e confronto sul futuro dell’Aeroporto riminese. “Questa infrastruttura è fondamentale per il nostro turismo, ma anche per i cittadini del nostro territorio e ha grande potenzialità di crescita - ha detto Daniela Angelini – Ma è necessario un progetto comune, un abbraccio, da parte di tutto il nostro territorio. Ho apprezzato molto il lavoro che sta portando avanti la gestione guidata da Corbucci. C’è grande ottimismo per la ripresa e ho trovato un progetto di rilancio molto interessante”. Per la candidata sindaco l’Aeroporto Fellini è una realtà in grande sviluppo non solo per il settore turistico ma anche per quello congressuale e per le attività economiche del territorio. “Un progetto quello dell’Aeroporto che deve essere in primis valorizzato dal nostro tessuto economico e sociale. Il valore aggiunto di avere uno scalo sul nostro territorio deve essere promosso anche tra la cittadinanza”. Un sostegno quello all’aeroporto che per Daniela Angelini deve partire dal territorio sia per permettere lo sviluppo di tratte per le nostre vacanze sia per l’arrivo di turisti. “Perché questo accada è fondamentale la sinergia tra pubblico e privato – ha sottolineato Daniela Angelini – Ovviamente il tutto deve avvenire rispettando le normative europee vigenti. Quindi un obiettivo chiaro e trasparente che permetta al nostro Aeroporto di proseguire il suo cammino di sviluppo. Credo fondamentale che tutti i Comuni della nostra provincia, indipendentemente dal colore politico, debbano farsi carico di una importante infrastruttura come questa”. Per la candidata Angelini l’incontro con Corbucci è stato molto positivo. “Nonostante le difficoltà di questi ultimi mesi dovute prima alla pandemia e ora alla guerra, l’amministratore delegato ha presentato il suo piano di ripresa con ottimismo. C’è già un grosso lavoro che l’Aeroporto sta portando avanti verso nuovi mercati. Dobbiamo guardare con interesse al Fellini perché gioca un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell'economia del territorio come hub turistico e al servizio della nostra città". Dal canto suo Daniela Angelini ha voluto ribadire quanto sia importante attivare per lo sviluppo del territorio una stretta sinergia tra pubblico e privato. “Regione, comuni e il gestore devono lavorare insieme. L’importante piano di investimenti del privato deve essere supportato da un piano di promo commercializzazione verso i mercati d’interesse all’estero. Un piano di ripresa quello dell’Aeroporto già focalizzato su mercati emergenti molto interessanti. Un lavoro che necessità una stratta collaborazione da parte di tutta la nostra comunità coesa e unita verso un obiettivo: lo sviluppo dell’hub aeroportuale”.

