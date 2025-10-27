TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
11:53 San Marino Teatro: inaugurata la nuova rassegna “A doppio filo, intrecci di parole tra palco e vita” 11:50 Danneggiato il mezzo di trasporto per disabili dell'ASSM 11:37 Okaka, gol pesante: il Ravenna vince a Piancastagnaio (0-1) 10:17 Manovra, il ministro Salvini continua ad attaccare le banche 10:06 Dreaming San Marino Song Contest: al via le iscrizioni per i casting 08:28 Acque nere nel Torrente San Marino, i cittadini di Gualdicciolo chiedono interventi e verifiche 07:59 Tre escursionisti soccorsi dopo essersi persi al buio nel Forlivese 07:38 Argentina: Milei vince le elezioni contro i pronostici. Trump si congratula
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Danneggiato il pulmino dell’ASSM

27 ott 2025
Danneggiato il pulmino dell’ASSM

Tra mercoledì notte e venerdì mattina è stato danneggiato il mezzo di trasporto per disabili dell’ASSM Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla. Il pulmino era parcheggiato nei pressi della nuova sede in via del Serrone, al confine tra Murata e Fiorentino, di fronte al bar Tabarrini. Chi ha urtato il mezzo non si è preoccupato di lasciare i propri dati o di contattarci, eppure era ben evidente sulle fiancate il logo e il nome dell’associazione. Il veicolo è attrezzato con una rampa mobile per disabili in sedia a rotelle.
Come direttivo dell’ASSM riteniamo che questo comportamento sia di una grande inciviltà. Ci sentiamo offesi nella nostra dignità di volontari e persone impegnate per la qualità della vita di chi ha questa patologia ed altre di tipo neurologico.
A San Marino un centinaio di persone sono affette da sclerosi multipla e alcune con esiti molto invalidanti. ASSM opera per il miglioramento delle condizioni fisiche e per il benessere degli associati con corsi di yoga, pilates, fisioterapia, osteopatia e supporto psicologico. È inoltre impegnata per la ricerca e per la qualificazione degli addetti alla cura di questa patologia. Reputiamo quindi che simili comportamenti irresponsabili siano molto gravi ed in particolare, quando a subirne i danni, sia un’associazione di volontari come la nostra.

Comunicato stampa
Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa