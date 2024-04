Dargen D’Amico sarà la star della Notte Rosa di Riccione

Dargen D’Amico sarà la star della Notte Rosa di Riccione.

Sabato 6 luglio il concerto in piazzale Roma in occasione del Capodanno dell’estate nella Perla verde. L’assessore al Turismo Mattia Guidi: “Attirerà il pubblico da ogni parte d’Italia. Sarà un’esperienza straordinaria indimenticabile, la Notte Rosa più pop di sempre”

Sarà Dargen D’Amico la star della Notte Rosa di Riccione. Il popolarissimo cantautore lombardo sarà, infatti, il protagonista assoluto del Capodanno dell’estate “Sotto il sole di Riccione” con un concerto in piazzale Roma la sera di sabato 6 luglio. Dopo una straordinaria partecipazione alla 74ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Onda Alta” e l’annuncio del tour in autunno nei teatri, Dargen D’Amico continua a cavalcare l’onda del successo e annuncia un tour estivo che farà tappa nei principali festival del nostro paese, compresa la Notte Rosa di Riccione, a ingresso libero. Diciassette date nelle quali il cantautore milanese offrirà al suo pubblico un assaggio del suo ultimo progetto discografico “Ciao America”, uscito il 2 febbraio per Island Records.

L’assessore al Turismo Mattia Guidi: “A tutto pop con Dargen D’Amico. Sarà una Notte Rosa indimenticabile”

“La musica ha il potere di unire le persone, farle ballare e creare esperienze indimenticabili e Dargen d'Amico ci regalerà uno di quegli eventi che resteranno impressi nei ricordi di chiunque vi parteciperà, attirando il pubblico da ogni parte d’Italia - argomenta l’assessore al Turismo del Comune di Riccione Mattia Guidi -. Con le sue performance e le sue canzoni, Dargen d'Amico saprà regalare al pubblico un’esperienza straordinaria, rendendo questa Notte Rosa la più pop di sempre”. L’impegno costante di Dargen D’Amico nel portare la sua musica a un pubblico sempre più vasto e il suo talento poliedrico sono testimonianza del suo status di artista inarrestabile e visionario. “Ciao America” è uno spaccato di questi giorni, una fotografia del mondo attuale, fatto di poche certezze, molti dubbi e contraddizioni dolorose. Il progetto è figlio del lavoro creativo che da sempre spinge Dargen D’Amico a scrivere parole sulla musica, nel tentativo di dare un ordine al vortice di pensieri della mente umana, affrontando spesso anche temi di attualità ma sempre con piglio ironico e riflessivo. Il progetto discografico include anche il brano “Onda alta” con il quale Dargen ha partecipato a Sanremo e ha dato inizio a un progetto complesso, costituito da tanti tasselli che si sono incastrati tra loro dando vita a un puzzle costruito intorno all’essere umano. Sul palco di Riccione insieme a D’Amico ci saranno i fidati musicisti e collaboratori Giacomo Ruggeri, Marilena Montarone, Tommaso Ruggeri e il polistrumentista Diego Maggi.

Nota biografica

Rapper, cantautore e produttore, Dargen D’Amico è tra i rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea. Nel suo percorso dieci album, tra cui due episodi che hanno cambiato la storia dell’hip hop italiano: “Musica senza musicisti” (2006) e “Di vizi di forma virtù” (2008). Ha spostato i confini di genere fondendo il rap con la musica colta italiana. Uno stile unico caratterizzato dalla destrutturazione del linguaggio e da giochi di equilibrio tra i sensi delle parole. Ha ripetutamente collaborato con Fedez, Fabri Fibra, Marracash, Rkomi, Benny Benassi, Enrico Ruggeri, 883 e Tedua, solo per citarne alcuni. È stato inoltre giudice di “X Factor” per due anni consecutivi, nel 2022 e nel 2023.

