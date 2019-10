Date per il corso di formazione preventiva per l’accesso a rapporti di lavoro nel Settore Pubblico Allargato

Il Direttore della Funzione Pubblica, congiuntamente alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, comunica che, in riferimento al Bando pubblico per l’iscrizione a corso di formazione preventiva per l’accesso a rapporti di lavoro con il Settore Pubblico Allargato, le lezioni si terranno: Modulo A “Funzionamento dello Stato e struttura dell’Amministrazione” presso il Cinema Teatro Concordia di Borgo Maggiore nella giornata di Lunedì 28 ottobre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (Rivolto a tutti gli iscritti al corso). Modulo B “Deontologia e sanzioni disciplinari” presso il Cinema Teatro Concordia di Borgo Maggiore nella giornata di Lunedì 28 ottobre 2019 dalle ore 13:00 alle ore 16:00 (Rivolto a tutti gli iscritti al corso). Modulo C “Documentazione Amministrativa” presso il Cinema Teatro Concordia di Borgo Maggiore nella giornata di Martedì 29 ottobre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (Rivolto a tutti gli iscritti al corso in possesso almeno di diploma di maturità). Modulo D “Procedimento amministrativo e trasparenza” presso il Cinema Teatro Concordia di Borgo Maggiore nella giornata di Martedì 29 ottobre 2019 dalle ore 13:00 alle ore 16:00 (Rivolto a tutti gli iscritti al corso in possesso almeno di laurea triennale). Modulo E “Principi dell’ordinamento contabile dello Stato” presso la Sala Montelupo di Domagnano nella giornata di Giovedì 31 ottobre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 13:30 (Rivolto a tutti gli iscritti al corso in possesso di diploma di maturità o di laurea di primo livello o di laurea magistrale o specialistica nell’ambito contabile di cui all’Allegato 1 della Legge 5 ottobre 2011 n.161). Ad ulteriore precisazione quindi coloro che sono in possesso di diploma di maturità dovranno frequentare i moduli A, B, C; coloro che sono in possesso di laurea almeno triennale dovranno frequentare i moduli A, B, C, D; mentre i diplomati e i laureati a indirizzo contabile dovranno aggiungere ai moduli di loro spettanza anche il modulo E. Coloro che non possiedono un diploma di maturità devono frequentare i moduli A e B. L’iniziativa si pone nell’ottica di garantire una prospettiva di costante innalzamento della professionalità di chi dovrà entrare in un rapporto di lavoro pubblico, in linea anche con le iniziative formative già in atto da alcuni anni per coloro che già sono pubblici dipendenti. Obbiettivo primario è fornire ai corsisti piena consapevolezza del particolare status del pubblico dipendente al servizio del cittadino, soprattutto con riferimento alla deontologia professionale, alle incompatibilità, al codice di condotta degli agenti pubblici, ai meccanismi procedimentali amministrativi. Con questa formazione la Direzione Generale della Funzione Pubblica e la Segreteria di Stato per gli Affari Interni si pongono l’obbiettivo di coniugare una sempre maggiore professionalità dei dipendenti pubblici acquisita con formazione specifica, l’incremento del grado di soddisfazione dell’utenza e la qualificazione di coloro che si avviano al mondo del lavoro. Per ulteriori informazioni, inviare una e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm o telefonando al numero 0549-882837 (Direzione Generale della Funzione Pubblica).