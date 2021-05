Dati San Marino Innovation: soddisfazione da Rete

Apprendiamo con favore gli ultimi dati pubblicati inerenti al numero di imprese ad alto contenuto tecnologico incubate all’interno di San Marino Innovation, che passano da 40 complessive dell’anno 2020 alle attuali -fino ad aprile 2021- 52 unità. L’incremento è il risultato della ricapitalizzazione e conseguente profonda ristrutturazione gestionale che ha portato a processi più trasparenti ed economici sia per le aziende già consolidate che si stanno evolvendo secondo gli step previsti, sia per gli innovatori con una idea valida ed un business plan che trovano in San Marino Innovation una struttura pronta a supportare i neo imprenditori in tutte le loro necessità. Se si conferma quanto indicato in precedenti informative periodiche sul fatturato medio di 100.000€ e 5 dipendenti per ogni azienda incubata, i numeri dimostrano che gli interventi svolti possono portare San Marino Innovation ad essere un concreto asse di sviluppo economico per la Repubblica, generando al contempo professionalità ed esperienza nelle nuove tecnologie che inevitabilmente avranno ricadute sull’ammodernamento tecnologico del Paese.

