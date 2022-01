David Sassoli, il cordoglio di Psd e Md

David Sassoli, il cordoglio di Psd e Md.

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici e Movimento Democratico piangono l'improvvisa dipartita del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Già durante professione di giornalista se ne poteva apprezzare la misura, l'equilibrio ma anche la passione che lo animava. Con grande impegno e stile da Presidente ha condotto i lavori del PE con grande capacità in anni affatto facili per l'Unione. Ha portato avanti i valori europei sempre con rigore, ponendo l'accento sullo spirito di solidarietà ed unione che anima i veri europeisti. A questo non faceva mai mancare l'apporto appassionato di progressismo e riformismo facendone uno dei politici più stimati ed apprezzati. Mancherà alla sinistra europea e non solo. I nostri sentimenti di vicinanza vanno alla famiglia, al Partito Democratico italiano ed al Partito Socialista Europeo. RIP

c.s. Partito dei Socialisti e dei Democratici e Movimento Democratico

