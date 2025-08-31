Davide Frisoni. Clima e incuria: quando la gestione locale non tiene il passo

Davide Frisoni. Clima e incuria: quando la gestione locale non tiene il passo.

Il dibattito sui cambiamenti climatici è ormai superato; la vera sfida, oggi, risiede nelle conseguenze degli eventi meteorologici estremi e nella nostra capacità di gestirle a livello locale. Le piogge intense degli ultimi anni hanno causato danni ingenti e messo a nudo la fragilità delle nostre città. Pur essendo impotenti di fronte alla forza della natura, abbiamo il dovere di agire per evitare che l’incuria e la mala gestione aggravino ulteriormente la situazione. Il caso di Rimini e il suo rapporto con il Gruppo Hera è emblematico. Il Comune detiene una partecipazione indiretta in Hera, l’1,24% del capitale sociale tramite la sua società Rimini Holding S.p.A., definendo così la natura di un ente partecipato, e quindi, parzialmente controllato. Tuttavia, il rapporto, in passato forse virtuoso, sembra oggi mancare di un controllo adeguato. Le strade sono lo specchio di una gestione approssimativa e molto parziale del sistema. La critica più evidente si concentra sulla manutenzione stradale. Una manutenzione scarsa dello spazzamento e pochissimi controlli delle tombature e degli scarichi. I recenti violenti acquazzoni hanno rivelato una verità inaccettabile: gli scarichi stradali sono regolarmente ostruiti da foglie e aghi di pino. La mancata pulizia accentua il problema degli allagamenti, causando danni a garage, locali interrati e delle attività commerciali. Il servizio di spazzamento, lautamente pagato a Gruppo Hera, appare insufficiente, spesso concentrandosi solo su alcune aree a discapito dei quartieri non turistici, lasciati in una condizione di apparente abbandono. L’immagine sembrerebbe contare di più della sostanza. Invece, come testimoniano cittadini e turisti… "Sono oltre quattro settimane che la strada non viene pulita, ma ancora oggi a una settimana dagli allagamenti, non è passato nessuno a raccogliere gli aghi. Aspettiamo il prossimo temporale?" e poi “Rimini è abbandonata a se stessa, strade sporche, verde senza cura e commercio di bassissimo livello. Abbiamo deciso di non tornare”. Questo interrogativo riflette la frustrazione di una cittadinanza che si trova a far fronte a inefficienze croniche. La mancanza di un controllo effettivo si riflette anche nei dati economici, spesso poco chiari al pubblico. Proviamo a fare due conti Il contratto per i servizi di spazzamento e raccolta rifiuti della provincia di Rimini, del valore di circa 16 milioni di euro, è stato prorogato per legge regionale fino al 2027, senza che un nuovo bando (previsto da ATERSIR nel 2024) sia stato pubblicato. Per il 2024, il costo del servizio di gestione dei rifiuti e di igiene urbana per il solo Comune di Rimini ammonta a circa 44,5 milioni di euro. In base ai documenti ufficiali del Comune di Rimini (secondo il Piano Economico Finanziario PEF del 2024), la gestione dei rifiuti e la pulizia stradale hanno un costo che viene coperto interamente dalla TARI pari a 44,5 milioni. Il Comune incassa circa 2,7 milioni di euro all'anno in dividendi da Hera, senza un obbligo di re-investimento specifico nel settore, consentendo che tali fondi si disperdano nel bilancio generale. Non è dato conoscere con esattezza l'ammontare dei canoni di concessione che il Comune riceve da Hera per la gestione delle reti idriche, gas ed elettriche… ma la trasparenza non è un obbligo per il Comune di Rimini? Questi dati sollevano un interrogativo cruciale: chi gestisce davvero il servizio? È il Comune che paga e decide, o è Hera a dettare le condizioni e la qualità del servizio? La mancanza di trasparenza rafforza la percezione che il Comune abbia perso il controllo su un servizio essenziale. Il Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato (PSBO) rimane un'opera necessaria e un modello da seguire per tutte le città costiere. La sua efficacia non può essere compromessa da una manutenzione ordinaria carente dell'intero sistema. Il problema non è l'infrastruttura in sé, ma la mala gestione del sistema idrico/fognario. In conclusione, l'efficacia del servizio pubblico non si misura solo dai grandi progetti, ma dalla cura quotidiana e dall'attenzione ai dettagli. L'abbandono di alcune aree della città di Rimini, evidente nella mancata pulizia stradale, solleva dubbi seri sull'efficienza del servizio e sulla capacità di una politica lungimirante che dovrebbe andare oltre la semplice attrattiva turistica, per garantire la vivibilità per tutti i cittadini. Proponiamo al Sindaco e alla Giunta di rivedere il rapporto con il Gruppo Hera per renderlo più virtuoso. La prima azione è obbligare Hera a fornire un servizio migliore, inserendo nuove clausole nel contratto, visto che è in deroga da oltre un decennio. In questo modo, l'azienda sarebbe vincolata a erogare un servizio commisurato a quanto viene pagato. Un'altra possibile soluzione è quella di rinunciare a parte dei dividendi incassati, per vincolare Hera a migliorare il servizio di spazzamento e igiene ambientale. Tuttavia, la vera svolta si avrà solo quando il Comune chiederà all'Autorità d’Ambito (ATERSIR) di definire e avviare le nuove procedure di gara per l'affidamento del servizio su base di bacino, come previsto dalla normativa nazionale. Invitiamo, quindi, tutte le autorità e le società incaricate a prendersi la responsabilità di garantire a tutti i cittadini un servizio adeguato e degno di una città civile e vivibile.

c.s.

Davide Frisoni

vice segretario Forza Italia Rimini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: