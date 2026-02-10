Ddl ballottaggi: in commissione Senato mandato al relatore, resto in aula ad aprile

Oggi in Commissione Affari costituzionali del Senato, dove è in corso l'esame del ddl 1451, relativo all'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, abbiamo conferito il mandato al relatore Alberto Balboni (Fdi). Il testo presentato dalla maggioranza, abbassa dal 50% al 40% il quorum per essere eletti al primo turno, rendendo meno probabile quindi il ricorso al ballottaggio. Previsto inoltre un premio di maggioranza del 60% in consiglio comunale. Il provvedimento è atteso in Aula del Senato nella settimana del 14 aprile. Poi in seconda lettura a Montecitorio. Un vero cambio di passo che anche attraverso l’eliminazione del voto disgiunto, favorirà la stabilità delle amministrazioni e consentirà anche un risparmio notevole in termini di risorse pubbliche.

c.s.

Domenica Spinelli, Senatrice e Membro Segretario della Commissione Affari Costituzionali









