Debito pubblico e investimenti, tra i temi del 10° appuntamento di "CSdL Informa"

È in programma domani la decima puntata di "CSdL Informa", il format settimanale della Confederazione del Lavoro in onda in diretta alle 18.30 sulla Pagina Facebook "Cuore CSdL". L'appuntamento di domani sarà dedicato ai temi del debito pubblico e della necessità di investimenti per la ripresa dell'economia e dell'occupazione, oltre ad una panoramica sull'attività delle quattro federazioni della CSdL. Come di consueto, oltre al Segretario Generale Giuliano Tamagnini che coordina il dibattito, partecipano un dirigente confederale e un rappresentante di ogni federazione di categoria: industria e artigianato, pubblico impiego, costruzioni e servizi, pensionati.

Comunicato stampa

CSdL

