Debito pubblico, politica dei redditi, sentenza ex Banca CIS, i temi di domani a "CSdL Informa"

Nella prossima puntata di "CSdL Informa", in programma domani alle 18.30 sulla pagina Facebook "Cuore CSdL", si tornerà a parlare dell'enorme debito pubblico accumulato dalla Stato e del rifinanziamento di quello accumulato con investitori esteri. Altrettanto importanti gli altri argomenti: la politica dei redditi e la recente sentenza relativa alla ex Banca CIS, anche alla luce del dibattito che si è svolto venerdì scorso in Consiglio Grande e Generale. Nel quadro di quest'ultimo tema, spicca anche la beffarda vicenda relativa al fallimento della azienda Tamagnini Infissi; infatti, il ricavato della vendita dei beni di proprietà della stessa azienda, è rimasto bloccato nella massa degli attivi della banca, e quindi le somme spettanti ai dipendenti per le loro retribuzioni non pagate tuttora non sono solvibili. Partecipano il Segretario Generale Enzo Merlini, il Segretario Confederale William Santi, rappresentanti delle Federazioni Industria e Costruzioni-Servizi. Coordina Giuliano Tamagnini.

