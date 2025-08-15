TV LIVE ·
Debutta a San Marino RTV “La Terrazza della Dolce Vita”, 12 puntate tra glamour, lifestyle e simpatici sketch

15 ago 2025
Per chi si fosse perso uno degli appuntamenti della 6a edizione de La Terrazza della Dolce Vita, o volesse riviverne uno dei tanti momenti salienti, tutti le sere da sabato 16 a giovedì 28 agosto, alle ore 21, su San Martino RTV (Canale 550 DTT Sky e TvSat) saranno trasmesse le 12 puntate realizzate in occasione dei salotti culturali en plein air ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi ospitati nel giardino del Grand Hotel di Rimini dal 30 luglio al 10 agosto. Più di 50 protagonisti tra grandi ospiti internazionali, attori, cantanti, scrittori e ancora politici e giornalisti si sono raccontati tra aneddoti, rivelazioni e storie personali durante le interviste esclusive della coppia Ventura-Terzi. I due oltre a condurre le trasmissioni attraverso un mix di momenti di conversazione e intrattenimento, regalano al pubblico tanti sketch di coppia con un pizzico di autoironia.

