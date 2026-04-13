Debutto in Colorado con standing ovation per il Maestro Messieri

Debutto in Colorado con standing ovation per il Maestro Messieri.

Il debutto in Colorado del Maestro Sammarinese Massimiliano Messieri è stato un susseguirsi di acclamazioni sino allo standing ovation di sabato scorso. Il primo concerto “An Intimate Evening with the LSO” (mercoledì 8 aprile), eseguito da Alex Sebastianutto (sax, Selmer e Vandoren Artist) e Yuki Mack (pianoforte, Steinway Artist), era dedicato interamente al compositore sammarinese sia nella veste di compositore con il Concerto in quattro movimenti “Elements” (versione per sax contralto e pianoforte), sia in quella di arrangiatore con la trascrizione dell’Ouverture del Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini per la stessa formazione cameristica; questo concerto di musica da camera serviva come apripista per fare conoscere la figura musicale di Messieri agli sponsor del concerto successivo per grande orchestra. Sabato 11 aprile in “Pines of Rome & a World Premiere” infatti è stata realizzata la prima mondiale della Fantasia per grande orchestra “Invisible Cities” di Massimiliano Messieri, commissionata dalla Longmont Symphony Orchestra e dal direttore musicale Elliot Moore. Ispirata all’omonimo racconto di Italo Calvino, questa Fantasia ha ricevuto il massimo apprezzamento da parte del pubblico con uno standing ovation finale.

Il Maestro Messieri resterà ancora una settimana negli Stati Uniti, poiché martedì 14 aprile, terrà una lezione di direzione d’orchestra agli studenti della César Chavez Academy per lo Sphinx Ouverture Program, ispirato al “El Sistema” di Gustavo Dudamel, questo programma nasce per aiutare giovani di grande talento che vogliono fare musica classica ma non hanno le possibilità economiche per studiare in una normale scuola di musica. Sabato 18 aprile, in Maestro sammarinese è atteso alla Steinway Concert Hall per un altro concerto emozionante “Essential Repertoire – Works of Opera and a Michigan Premiere”, nel quale Alex Sebastianutto (sax) e Yuki Mack eseguiranno in prima esecuzione per lo Stato del Michigan le due composizioni di Massimiliano Messieri che lo hanno visto protagonista in questa meravigliosa tournée americana.



c.s. Massimiliano Messieri

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