Decreti Delegati prossimi alla ratifica Consigliare, i tre Sindacati hanno incontrato il Governo

Nella giornata di venerdì mattina le OO.SS. hanno incontrato una delegazione del Congresso di Stato in merito alla nota inoltrata ad inizio agosto, con la quale erano state sollevate obiezioni di metodo e contenuti rispetto ad alcuni degli innumerevoli Decreti Delegati, la cui ratifica da parte del CGG è prevista per la seduta convocata a partire da domani. La questione di metodo riguarda il fatto che alcuni di questi Decreti riguardano tematiche ed argomenti di notevole interesse per i lavoratori ed i pensionati e sono stati adottati senza alcun confronto con i sindacati: sono state evidenziate diverse criticità che, a nostro avviso, meritano di essere tenute in considerazione. Preso atto che buona parte dei Decreti in oggetto sono stati riemessi, così come richiesto al fine avere il tempo necessario per svolgere i dovuti approfondimenti, l’incontro si è svolto in particolare su 4 provvedimenti, rispetto ai quali sono state individuate soluzioni condivisibili. In merito al DD 12/2024, relativo al potenziamento del servizio di Esattoria svolto da Banca Centrale, si è convenuto sull’opportunità di abrogare l’art. 20, che prevede la impossibilità, da parte del Curatore fallimentare, di chiedere la revocatoria di somme o beni che BCSM ha acquisito per conto dello Stato o degli Enti pubblici. Ci si confronterà nuovamente rispetto ad un successivo provvedimento, tenendo conto del diritto di privilegio che spetta ai crediti da lavoro dipendente, ove esistenti. Il DD 16/2024 tratta le modalità di rivalutazione dei contributi per le pensioni facoltative o derivanti dalla Gestione Separata o erogate in base al sistema contributivo. Quest’ultimo metodo di calcolo è stato introdotto di recente su base volontaria. Attraverso un emendamento verrà previsto l’utilizzo dei medesimi coefficienti di rivalutazione in base all’inflazione, come avviene per il primo pilastro, a decorrere dal 2025. Attualmente si prende a riferimento l’andamento del PIL italiano!!! Con il DD 19/2024 si introduce l’aggravante per il reato di appropriazione indebita, qualora venga perpetrato nei confronti dello Stato o Enti Pubblici: il principio è ovviamente condivisibile. I contributi previdenziali vengono incassati dall’ISS per conto dei lavoratori, che ne sono i titolari, per cui, trattandosi di una norma che sostituisce in toto quella preesistente, è stata ravvisata la necessità di verificare il coordinamento di questo Decreto con il provvedimento specificatamente introdotto qualche anno fa in merito al mancato versamento di tali contributi. Il Decreto non verrà quindi posto in ratifica: verrà presentato un progetto di legge. Al DD 21/2024, relativo ai diritti dei lavoratori dell’edilizia in caso di fallimento, verrà aggiunto un comma al fine di chiarire che l’obiettivo del Decreto è quello di tutelare esclusivamente le competenze erogate ai lavoratori per il tramite di Cassa Edile. Infine, si è convenuto sulla necessità di garantire ai lavoratori, per i quali il datore di lavoro non ha versato i contributi previdenziali, l’accesso alle informazioni relative alle azioni di recupero messe in atto dall’ISS e da Banca Centrale. La materia è piuttosto complessa, in particolare rispetto alla riservatezza di tali informazioni nei confronti di chi non ne abbia interesse. L’argomento verrà approfondito nelle prossime settimane. Nonostante il confronto sia giunto solo in extremis, ha comunque generato risultati apprezzabili, per i quali esprimiamo soddisfazione. Auspichiamo che questo dialogo prosegua in maniera costante, affinché si consolidi un modus operandi, quello del confronto continuo, finalizzato alla ricerca della massima condivisione possibile. Oltre a trovare riscontro nelle raccomandazioni dell’ILO, riteniamo essere questo il metodo più proficuo per la crescita economica e sociale del Paese.

c.s. CSdL - CDLS - USL