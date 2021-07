Decreto 107/2021: la CSdL ha organizzato due assemblee per il personale ISS

La CSdL ha convocato due assemblee fuori dall'orario di lavoro specificatamente rivolte a tutti i dipendenti dell'ISS, in due giornate consecutive, per permettere a tutti i lavoratori interessati di parteciparvi. Si potrà quindi prendere parte all'assemblea in programma Martedì 20 luglio, o in alternativa Mercoledì 21 luglio, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso il Teatro "Nuovo" di Dogana. Tema delle assemblee: "Le disposizioni del Decreto n. 107/2021 per il personale ISS". Verrà illustrata ai lavoratori la posizione della CSdL e l'azione negoziale con la quale il sindacato è riuscito a correggere e modificare parte dell'art. 14 del precedente Decreto n. 85, relativo alle disposizioni applicabili in caso di mancata vaccinazione da parte del personale sanitario. La CSdL si confronta con i lavoratori in merito ai risultati ottenuti per i dipendenti ISS che hanno fatto la scelta di non vaccinarsi, senza pregiudicare gli obiettivi indicati dallo stesso Decreto, ora divenuto n. 107/2021, rispetto alla salvaguardia della salute pubblica nelle strutture sanitarie dell'ISS Per motivi precauzionali legati alla pandemia, il numero massimo di partecipanti per ciascuna assemblea non potrà superare le 200 unità. In base alle disposizioni vigenti, è fortemente consigliato l'uso di mascherina. Saranno disponibili all'ingresso del Teatro gel igienizzanti.

