Decreto delegato Blockchain, GDC: "Una nuova normativa per innovare San Marino"

Decreto delegato Blockchain, GDC: "Una nuova normativa per innovare San Marino".

L'evoluzione tecnologica continua a ridefinire il panorama globale, e la blockchain è diventata una delle pietre miliari di questa rivoluzione digitale. La tecnologia blockchain promette di trasformare settori come la finanza, la sanità, e molto altro. Ma occorre anche definire i limiti ed i parametri per poter operare, in tal senso il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino ha pubblicato un nuovo Decreto Delegato volto a disciplinare la tecnologia blockchain e le tecnologie basate sui registri distribuiti. Il presente decreto delegato, frutto di un lavoro sinergico tra la Segreteria di Stato alle Finanze e la Segreteria di Stato per l’Industria, ha visto la partecipazione di tecnici al tavolo ed il contributo, mediante proposte, anche di noi GDC. La norma ha come obiettivo regolare l’emissione, l’offerta, la negoziazione e la prestazione di servizi in blockchain nella Repubblica di San Marino, al fine di tutelare il mercato, la clientela e il risparmio. Il Decreto Delegato in questione abroga il precedente Decreto Blockchain n.86, in quanto si è vista la necessità di offrire alla Repubblica di San Marino una nuova norma che abbia come base la chiarezza, la certezza normativa e la riduzione dell'incertezza giuridica. La tecnologia blockchain viene definita come una delle innovazioni più promettenti e rivoluzionarie nel campo delle tecnologie digitali, infatti è una tecnologia che offre una serie di vantaggi, tra cui la trasparenza, la sicurezza, l'immutabilità e la riduzione dei costi. Tuttavia, per realizzare appieno questi benefici, è fondamentale stabilire linee guida e regolamentazioni che guidino il suo uso e la sua evoluzione, come la chiarezza giuridica, la protezione degli utenti, la sicurezza e la privacy. Infatti l'elaborazione della norma sulla blockchain si è basata su criteri chiari ed in linea con le direttive Europee in materia come definite dalla normativa MiCaR. Come GDC riteniamo essenziale incoraggiare l'adozione responsabile e l'evoluzione di questa rivoluzionaria tecnologia. La blockchain ha il potenziale per trasformare il modo in cui affrontiamo la sicurezza digitale e l’innovazione informatica, infatti anche se una tecnologia nuova ed in totale fase di sviluppo siamo convinti e consapevoli che possa offrire concrete potenzialità per la nostra Repubblica.

c.s. GDC

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: