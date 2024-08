Decreto Delegato sulla Tecnologia Blockchain: Un Traguardo al futuro per San Marino

Durante l’ultima seduta Consigliare, il Consiglio Grande e Generale ha ratificato il Decreto Delegato che norma e disciplina l'utilizzo della tecnologia blockchain nel nostro Paese. Questo rappresenta un traguardo importante per San Marino, che si colloca tra i primi Paesi al mondo ad aver adottato una normativa su una delle tecnologie più avanzate del nostro tempo. La normativa, frutto del lavoro congiunto della Segreteria di Stato per le Finanze e della Segreteria di Stato per l'Industria, regola non solo la tecnologia blockchain, ma anche tutti i settori ad essa correlati. Tra questi, le attività di servizi in blockchain, il deposito e la custodia, nonché la possibilità di emissione di token e cripto-attività. Come GDC, siamo estremamente soddisfatti del grande risultato per San Marino, il quale rappresenta un passo fondamentale verso un futuro digitale in cui il nostro Paese potrà giocare un ruolo da protagonista e di aver visto come partecipante al tavolo di lavoro, che ha portato alla stesura di questa normativa innovativa, anche un rappresentante del movimento giovanile. Con l'adozione di questa normativa, San Marino si pone l'obiettivo di creare un ambiente favorevole all'attrazione di imprese innovative che vorranno operare nel settore blockchain. Questo permetterà di generare anche nuove opportunità di lavoro e sviluppo economico. La sfida ora sarà quella di saper sfruttare nel miglior modo possibile questa nuova normativa, creando un contesto attraente per le imprese e stimolando la crescita di un ecosistema blockchain in grado di portare benefici tangibili a tutta la nostra comunità. San Marino, in questo senso, deve continuare a lavorare per sostenere l'innovazione e garantire che il nostro Paese resti un punto di riferimento a livello internazionale nel campo delle tecnologie emergenti.

cs Ufficio Stampa GDC