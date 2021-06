Decreto n. 85 e dati sull'occupazione, i temi dell'8° appuntamento di "CSdL Informa"

Decreto n. 85 e dati sull'occupazione, i temi dell'8° appuntamento di "CSdL Informa".

L'8° appuntamento di CSdL Informa, il format settimanale della Confederazione del Lavoro che sta riscuotendo un notevole interesse tra i lavoratori e i cittadini, è in programma domani alle 18.30 in diretta sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Si parlerà principalmente degli emendamenti all'articolo 14 del Decreto anti-Covid n. 85, relativi al trattamento del personale medico e sanitario non vaccinato (il decreto è in via di ratifica consigliare), e dei dati sull'occupazione presentati dalla Segreteria Lavoro. Come di consueto un rappresentante della Confederazione e un dirigente di ognuna delle quattro Federazioni di categoria risponderanno alle domande del Segretario CSdL Giuliano Tamagnini.

Ufficio Stampa CSdL

