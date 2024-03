Decreto su tassi dei mutui, Usl-Ucs: "In tantissimi lo aspettano per scongiurare la perdita della propria casa"

Per aiutare le famiglie in difficoltà c’è un solo modo: essere conseguenti alle parole e fare i fatti. Era dunque doveroso aver già proceduto alla ratifica del Decreto n. 198 del 2023, che da troppo tempo attende il completamento del proprio iter, contemplata nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio Grande e Generale. Il Decreto prevede la possibilità, per chi ha un mutuo a tasso variabile per l’abitazione in cui risiede, di chiedere l’applicazione di un tetto massimo sulla rata prevista riconducendolo all’importo dell’ultima rata maturata nell’anno 2022. Eventuali differenze dovute all’aumento dei tassi dovranno essere corrisposte, da parte del debitore, una volta terminato il mutuo. Come si vede non si risolve alla radice il problema dei tassi schizzati alle stelle, ma si individua un ‘rimedio’ per scongiurare scenari come la perdita della propria casa. Abbiamo accolto favorevolmente questo Decreto, riconoscendo l’impegno del Segretario di Stato preposto, ma in sede di ratifica, considerato il tempo che è trascorso, occorrerà come prima cosa stabilire un termine diverso dal 31 marzo, dando la possibilità a chi aderirà, di presentare la domanda almeno fino alla fine dell’anno. Sempre in sede di ratifica si dovrà specificare meglio la questione legata alle spese, in particolare trattandosi di un provvedimento volto a venire incontro a persone che negli ultimi anni hanno visto la rata del proprio mutuo aumentare esponenzialmente, chiediamo allo Stato di rinunciare a bolli, tasse di registro o spese ‘nascoste’. L’optimum sarebbe fare in modo che non vi sia la necessità di scritture integrative a pagamento a carico di chi chiederà di aderire alla misura di mitigazione dei tassi. Si tratta di lavoratrici e lavoratori già duramente colpiti dal rialzo dei tassi, persone in difficoltà alle quali non è pensabile siano richiesti ulteriori oneri.

c.s. Usl e Ucs

