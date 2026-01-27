“Dedicato alla libertà” – IV Giornata della Memoria per bambini e famiglie

La Giunta di Castello della Città di San Marino, insieme a Galleria Nazionale di San Marino - Istituti Culturali; in collaborazione con Lettori con la Valigia e Ludoteca Pologioco, danno vita alla:

V GIORNATA DELLA MEMORIA PER BAMBINI E FAMIGLIE: Dedicato alla Libertà

All'interno della Galleria d'Arte Moderna/Archivio performativo, attraverso un piccolo percorso di osservazione di opere d'arte e di ascolto di racconti della Memoria tratti dal libro "Piccole, dolci storie", risultato dalla raccolta di storie delle precedenti Giornate della Memoria 2020-2025, , i bambini diventeranno artisti creando un'opera dedicata alla Libertà. A seguire, una sorpresa nel Giardino dei Liburni (alla Fontana) e la passeggiata verso la Galleria del treno, che diede rifugio durante i bombardamenti, per ammirare un'opera d'arte moderna, nascosta nel percorso ferroviario, ispirata anch'essa al tema della giornata.

Alla presenza del Capitano di Castello Alberto Simoncini, conducono il laboratorio: Rita Canarezza, Responsabile della Galleria d'Arte; Viola Diletta Felici, artista e autrice delle tavole pittoriche del libro sopra citato; Simona Capicchioni, autrice e membro di Giunta e Paola Reffi, autrice e lettrice, insieme al gruppo dei Lettori con la Valigia. L'esperienza è gratuita e aperta a tutta la famiglia. E' però obbligatoria la prenotazione 054988241

- Sono previsti due turni: 11:00-12:30 / 15:00-16:30 Sabato 31 gennaio 2026

- Luogo: Galleria d’Arte Moderna: presso Giardini dei Liburni (Fontana), Centro Storico, SM Città

c.s. Giunta di Castello di Città







