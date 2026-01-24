Defibrillatore Dae attivo nella sede di Repubblica Futura

Da qualche settimana Repubblica Futura ha installato presso la propria sede un defibrillatore DAE semi automatico. La scelta nasce dalla volontà di dotare la sede del movimento di un presidio di soccorso a disposizione dell’intera zona di Valdragone, in quanto il dispositivo è stato collocato all’esterno, in prossimità dell’ingresso della sede, sempre accessibile, messo in rete con i DAE della Repubblica di San Marino. Questa mattina, inoltre, grazie al supporto del dott. Giuliano Giardi, già responsabile del servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Stato, Repubblica Futura ha organizzato un corso di prima assistenza e per l’utilizzo del defibrillatore DAE presso la propria sede. Repubblica Futura ha inteso con questo piccolo investimento offrire un contributo concreto per la sicurezza dei cittadini attraverso un presidio tecnologico evoluto e a disposizione della collettività.

