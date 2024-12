Dehor in Piazza della Libertà, Oyster Bistrot puntualizza: "Autorizzato nel rispetto delle normative, ora dialogo con i cittadini"

L’occupazione del suolo pubblico relativa al dehor situato in Piazza della Libertà è stata regolarmente autorizzata dalle autorità competenti e la struttura è stata realizzata nel pieno rispetto delle normative vigenti (Prot. n. 29037 del 18.03.2024). Il dehor, concepito come installazione temporanea per il periodo invernale, è stato progettato seguendo le disposizioni previste dall’art. 37 del P.P. zona A103. La struttura rimovibile è stata realizzata con materiali appropriati, adottando una soluzione già utilizzata in contesti storici prestigiosi, con l’obiettivo di offrire uno spazio confortevole che risponda alle esigenze di cittadini e turisti durante i mesi più freddi. Considerate le osservazioni emerse da parte della cittadinanza e delle istituzioni preposte, è stato avviato un dialogo per valutare eventuali soluzioni alternative che possano armonizzare la tutela del contesto storico e istituzionale con l’esigenza di migliorare la qualità dell’offerta turistica e commerciale. L’iniziativa rientra in un investimento significativo, mirato a valorizzare l’accoglienza e a contribuire al posizionamento di San Marino come destinazione turistica di eccellenza. Ogni decisione sarà orientata dalla volontà di rispettare le regole, le sensibilità della comunità e la rilevanza di un progetto che mira a incrementare il prestigio del territorio. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente.

c.s. Oyster Bistrot srl