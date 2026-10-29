Dehors, Spinelli: «Da amministratrice locale so quanto servano regole chiare e meno burocrazia. Il governo del fare è al fianco di chi lavora»

«Sono particolarmente contenta di questo provvedimento perché, da amministratrice locale, conosco bene le esigenze di chi vuole investire e lavorare, anche attraverso l’installazione di un dehors. So quanto sia importante avere regole chiare e tempi certi, senza rimanere bloccati per mesi in attesa di un’autorizzazione».

Così la senatrice Domenica Spinelli, commentando il via libera preliminare del Consiglio dei ministri allo schema di riordino della disciplina dei dehors.

«La semplificazione passa da novità concrete: i tempi per le autorizzazioni culturali e paesaggistiche scendono a 45 giorni, rispetto ai termini ordinari che possono arrivare a 120, quindi con una riduzione fino a 75 giorni. Alla scadenza, in assenza di una risposta dell’amministrazione, scatterà il silenzio-assenso.

Un altro elemento fondamentale è la delimitazione delle aree in cui sarà necessario il coinvolgimento delle Soprintendenze, individuate dal Ministero della Cultura attraverso una mappatura consultabile online. Le autorizzazioni saranno richieste soltanto per i dehors collocati negli spazi direttamente prospicienti beni di eccezionale valore culturale. Nelle altre aree non serviranno le autorizzazioni delle Soprintendenze, ferme restando le competenze dei Comuni e i rispettivi regolamenti sull’occupazione del suolo pubblico.

Il provvedimento prevede inoltre una disciplina transitoria per regolarizzare i dehors già installati, accompagnando il superamento del sistema delle proroghe. Un passaggio importante per gestire la transizione verso le nuove regole.

La possibilità di definire, attraverso accordi tra Ministero ed enti locali, criteri condivisi su materiali, colori, collocazione e arredi consentirà inoltre di autorizzare automaticamente le installazioni conformi alle prescrizioni stabilite.

Semplificare non significa eliminare le regole, ma renderle più chiare, proporzionate ed efficienti, tutelando il patrimonio culturale e il decoro urbano. Questo è il Governo del fare, che sta accanto a chi produce e lavora, riduce gli ostacoli burocratici e offre alle imprese condizioni più favorevoli per investire e contribuire alla vitalità economica delle nostre città».



Comunicato stampa

Le parole della Senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli









