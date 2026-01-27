TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:55 Kristoffersen riscrive la storia della Planai 12:54 Serie B: Sara Iardino trascina l'Academy contro il Brescia 12:41 Grande prova di Thomas Marini: "Sono contentissimo di questo risultato" 12:08 Bill Russell: il giocatore - allenatore più vincente della storia 09:02 I Capitani Reggenti in partenza per New York per la visita alla Fratellanza 08:00 Scuole sicure, via libera ai metal detector contro i coltelli tra i giovani: sottoscritta la circolare da Valditara e Piantedosi
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Delegazione consiliare sammarinese al II Forum delle Donne Parlamentari PAM ad Abu Dhabi

27 gen 2026
Delegazione consiliare sammarinese al II Forum delle Donne Parlamentari PAM ad Abu Dhabi

I Consiglieri Francesca Civerchia (Capo Delegazione) e Gemma Cesarini, membri della Delegazione Consiliare sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (APM), parteciperanno al II Forum delle Donne Parlamentari PAM, che si terrà dal 27 al 28 gennaio p.v. ad Abu Dhabi. I lavori si apriranno con gli interventi del Presidente del Consiglio Nazionale Federale degli Emirati Arabi Uniti, Saqr Ghobash, del Ministro della Famiglia degli Emirati Arabi Uniti, Sana Mohammad Suhail, del Presidente dell'APM, Giulio Centemero e del Presidente del Forum Parlamentare delle Donne dell'APM, Maryam Bin Theneya. Tra i temi al centro delle due giornate di dibattito figurano l’emancipazione femminile per società coese e inclusive: dal Golfo al Mediterraneo, promuovere l'emancipazione femminile in ambito economico e politico, l'importanza di sostenere le donne nell'istruzione, nella salute e nella sostenibilità ambientale, il ruolo delle donne nella lotta al terrorismo e all'estremismo violento, la violenza sessuale e di genere legata al terrorismo.

C.s. Delegazione consiliare presso l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa