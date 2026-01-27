Delegazione consiliare sammarinese al II Forum delle Donne Parlamentari PAM ad Abu Dhabi

Delegazione consiliare sammarinese al II Forum delle Donne Parlamentari PAM ad Abu Dhabi.

I Consiglieri Francesca Civerchia (Capo Delegazione) e Gemma Cesarini, membri della Delegazione Consiliare sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (APM), parteciperanno al II Forum delle Donne Parlamentari PAM, che si terrà dal 27 al 28 gennaio p.v. ad Abu Dhabi. I lavori si apriranno con gli interventi del Presidente del Consiglio Nazionale Federale degli Emirati Arabi Uniti, Saqr Ghobash, del Ministro della Famiglia degli Emirati Arabi Uniti, Sana Mohammad Suhail, del Presidente dell'APM, Giulio Centemero e del Presidente del Forum Parlamentare delle Donne dell'APM, Maryam Bin Theneya. Tra i temi al centro delle due giornate di dibattito figurano l’emancipazione femminile per società coese e inclusive: dal Golfo al Mediterraneo, promuovere l'emancipazione femminile in ambito economico e politico, l'importanza di sostenere le donne nell'istruzione, nella salute e nella sostenibilità ambientale, il ruolo delle donne nella lotta al terrorismo e all'estremismo violento, la violenza sessuale e di genere legata al terrorismo.

C.s. Delegazione consiliare presso l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo

