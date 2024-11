Delegazione Consiliare Sammarinese all’OSCE monitorerà le elezioni USA

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA), composta dai Consiglieri Sara Conti e Michele Muratori parteciperà alla Missione di Monitoraggio Elettorale dell’OSCE PA che si terrà negli Stati Uniti d’America in occasione delle Elezioni Generali del 5 novembre p.v. Gli Osservatori dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE parteciperanno a due giorni di briefing a Washington, durante i quali saranno informati da amministratori elettorali, esperti, rappresentanti di partiti politici e rappresentanti della società civile, prima di dispiegarsi in diversi seggi del Paese per il Monitoraggio nel giorno delle Elezioni. I lavori si svolgeranno a stretto contatto con i colleghi dell'Ufficio OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR), con l’obiettivo di fornire, il giorno successivo alle Elezioni, una valutazione in merito allo svolgimento della tornata elettorale. Le Elezioni saranno valutate rispetto agli impegni democratici contenuti nel Documento di Copenaghen del 1990 dell'OSCE. Le disposizioni chiave includono: procedure di voto libere, un'atmosfera elettorale equa e libera, accesso ai media e resoconti corretti e accurati dei risultati.

c.s. Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE