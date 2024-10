Delegazione Consiliare Sammarinese alla 22^ Sessione Autunnale dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA), composta dai Consiglieri Oscar Mina (Capo Delegazione), Sara Conti, Michele Muratori e Milena Gasperoni parteciperà a Dublino alla 22^ Riunione Autunnale dell’OSCE PA che si terrà dal 2 al 4 ottobre p.v. I lavori dell’Assise si apriranno con la riunione della Commissione Permanente in cui verranno esposti i report della Governance dell’Assemblea, a seguire verrà trattato l’argomento centrale dell’Autumn Meeting 2024, che verterà sul ruolo dei Parlamenti nel rafforzamento del Modello Globale di Pace e Sicurezza dell’OSCE, 50 anni dopo Helsinki. Tema su cui si confronteranno i Presidenti delle Tre Commissioni Generali: Affari Politici e Sicurezza; Affari Economici, Scienza, Tecnologia e Ambiente; Democrazia, Diritti Umani e Questioni Umanitarie. Tra gli argomenti all’ordine del giorno figurano altresì “Ciclo sul conflitto: facilitazione del dialogo, risoluzione dei conflitti, supporto alla mediazione, conciliazione e riabilitazione post-conflitto”; “Affrontare la crisi climatica: il ruolo dei Parlamentari nell’adempimento degli impegni globali in vista della COP29”; “Rafforzare la gestione della migrazione nella regione dell’OSCE per promuovere lo sviluppo sostenibile”.

DELEGAZIONE CONSILIARE PRESSO L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL’O.S.C.E.