Delegazione Consiliare sammarinese alla IV Parte della Sessione 2024 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, composta dai Consiglieri Gerardo Giovagnoli (Capo Delegazione), Alice Mina, Giulia Muratori e Nicola Renzi, prenderà parte alla IV Sessione 2024 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che si terrà a Strasburgo dal 30 settembre al 4 ottobre prossimi. I lavori di questa Sessione si apriranno con l’intervento del Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Theodoros Rousopoulos, a seguito del quale, i delegati degli Stati membri, si esprimeranno in merito alle elezioni di un Vicepresidente dell'Assemblea per il Belgio e uno per San Marino. Successivamente verranno valutate le richieste di dibattiti con procedura d'urgenza riguardanti il deterioramento della situazione dei diritti umani, dello stato di diritto e della democrazia in Azerbaigian, la situazione delle persone scomparse a causa della guerra della Federazione Russa contro l'Ucraina e l'emergenza sanitaria ed umanitaria delle donne e dei bambini a Gaza. In plenaria si tratteranno temi quali lo sviluppo del Consiglio d'Europa e l’attuazione della Dichiarazione di Reykjavik, la propaganda e la libertà di informazione in Europa, l’approccio europeo condiviso per affrontare il traffico dei migranti e l’appello per chiarire il loro destino e quello dei rifugiati e richiedenti asilo dispersi. L’Assemblea sarà inoltre chiamata ad esprimersi in merito alla situazione in Iran e alla tutela dei difensori dei diritti umani iraniani negli Stati membri del Consiglio d’Europa, oltre alla detenzione e alla condanna di Julian Assange con agghiaccianti effetti sui diritti umani, nonché in merito alla commemorazione del 90° anniversario dell’Holodomor e la nuova minaccia di genocidio in Ucraina. Ulteriori dibattiti riguarderanno la prevenzione e lotta alla violenza e alla discriminazione contro le donne lesbiche, bisessuali e queer in Europa, proteggere i diritti umani e migliorare la vita delle lavoratrici del sesso e delle vittime dello sfruttamento sessuale, oltre che riguardo alla garanzia del diritto umano al cibo e i rischi e le opportunità del metaverso. Interverranno nel corso dell’Assemblea il Segretario Generale del Consiglio d’Europa Alain BERSET, il Ministro degli Affari Esteri della Lituania Gabrielius LANDSBERGIS, nella sua comunicazione in qualità di Presidente di turno del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, oltre al Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Michael O'FLAHERTY e al Ministro degli Affari Esteri e del Commercio Estero della Repubblica di Macedonia del Nord Timčo MUCUNSKI.