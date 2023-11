La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA), composta dai Consiglieri Oscar Mina (Capo Delegazione), Michele Muratori e Paolo Rondelli parteciperà a Yerevan alla Riunione Autunnale dell’OSCE PA che si terrà dal 18 al 20 novembre p.v. I lavori dell’Assise si apriranno con la riunione della Commissione Permanente in cui verranno esposti i report della Governance dell’Assemblea. Il tema principale dell’Autumn Meeting verterà sul ruolo dell’Assemblea Parlamentare OSCE in risposta alle sfide interne ed esterne in tempi di crisi, tema su cui si confronteranno i Presidenti delle Tre Commissioni Generali – Affari Politici e Sicurezza; Affari Economici, Scienza, Tecnologia e Ambiente; Democrazia, Diritti Umani e Questioni Umanitarie. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, sempre inerenti al tema principale figurano: il ruolo dell'OSCE nell’orientamento alla sicurezza in un’epoca di conflitti; la lotta alla corruzione nell'area dell'OSCE; la tutela delle minoranze e delle persone colpite dai conflitti in corso.