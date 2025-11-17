Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE in partenza per Istanbul

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA), composta dai Consiglieri Oscar Mina (Capo Delegazione), Sara Conti e Michele Muratori parteciperà a Istanbul alla 23^ Riunione Autunnale dell’OSCE PA che si terrà dal 17 al 19 novembre p.v. I lavori dell’Assise si apriranno con la riunione della Commissione Permanente in cui verranno esposti i report della Governance dell’Assemblea, a seguire verrà trattato l’argomento centrale dell’Autumn Meeting 2025, che verterà sui “50 anni dell’OSCE: rivitalizzare il multilateralismo attraverso il dialogo e la cooperazione”. Tema su cui si confronteranno i Presidenti delle Tre Commissioni Generali: Affari Politici e Sicurezza; Affari Economici, Scienza, Tecnologia e Ambiente; Democrazia, Diritti Umani e Questioni Umanitarie. Tra gli argomenti all’ordine del giorno figurano altresì “Prospettive di unione: rafforzare il dialogo, la mediazione e la fiducia in un’era di incertezza””; “Rafforzare il commercio globale basato sulla regolamentazione: salvaguardare l'equità, la connettività e la crescita sostenibile”; “La dignità umana al primo posto: proteggere vite, sostenere diritti, famiglie e comunità”. Infine, si svolgerà anche un FORUM SUL MEDITERRANEO, in cui verrà dibattuto il tema della Situazione in Medio Oriente, presente e futura, con particolare riferimento a Gaza.

