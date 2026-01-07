Delegazione da Arbe a San Marino: giornate di incontro, fratellanza e preparazione alla Fiera di Rab

Dal 4 al 7 gennaio 2026 la Città di San Marino ha accolto un gruppo di 49 persone provenienti dall’isola di Arbe, accompagnato da una delegazione di tre membri, tra cui Ivana Matušan, Direttrice dell’Ente per il Turismo della Città di Rab. La presenza a San Marino si è inserita in un programma di lavoro e confronto in vista delle celebrazioni per i 25 anni della Fiera di Rab, in programma nel luglio 2026, evento di particolare rilievo per la promozione culturale e turistica dell’isola. Il soggiorno è stato caratterizzato da un programma ricco di incontri, momenti di fratellanza e occasioni conviviali, che hanno rafforzato i rapporti umani tra le comunità, nonostante alcune variazioni di programma dovute alle condizioni climatiche. Una rappresentanza della Giunta di Castello della Città di San Marino, assieme a Italo Righi e Massimo Mancini, ha accompagnato il gruppo durante le giornate di permanenza contribuendo a creare un clima di accoglienza e autentica familiarità. “Abbiamo voluto farli sentire come a casa, nel segno del legame che il Santo Marino ci unisce all’isola di Arbe. È lo stesso sentimento di familiarità che proviamo ogni volta che veniamo accolti sull’isola”, ha dichiarato il Capitano di Castello Alberto Simoncini. Durante la visita, la delegazione ha anche fatto tappa a San Leo, dove è stata accolta calorosamente dal Sindaco Leonardo Bindi, dalla Vicesindaca e da un membro della Giunta comunale. Questo incontro ha sottolineato i legami culturali e storici tra San Leo e San Marino, accomunate dalle origini dalmate, rafforzando lo spirito di collaborazione e amicizia tra le comunità. Nel corso delle giornate è stato inoltre ricordato come nei prossimi anni ricorrerà il 60° anniversario del gemellaggio. “Un traguardo importantissimo che conferma, per l’ennesima volta, la forza di un gemellaggio storico come quello tra San Marino e Arbe”, ha aggiunto Simoncini. La Giunta di Castello della Città di San Marino ribadisce l’importanza di mantenere vivi e costanti i rapporti con le realtà gemellate, riconoscendo nello scambio culturale e sociale con realtà estere un elemento fondamentale per l’arricchimento reciproco delle comunità.

C.s. - Giunta di Castello di Città







