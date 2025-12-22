Delegazione maltese in Commissione Esteri, DOMANI - Motus Liberi: valutazioni d’impatto e referendum prima dell’associazione con l’Ue sono fondamentali

Intendiamo aggiornare l’opinione pubblica sugli sviluppi relativi all’Accordo di Associazione tra la Repubblica di San Marino e l’Unione Europea, a seguito dell’incontro di oggi con la delegazione maltese in Commissione Esteri. L’incontro ha confermato quanto da tempo ribadiamo nel confronto pubblico e istituzionale: l’importanza fondamentale di un approccio rigoroso, trasparente e informato nell’affrontare un dossier di tale portata. I rappresentanti maltesi hanno riconosciuto le opportunità offerte da un’intesa con l’UE, ma hanno evidenziato la necessità di chiarire con precisione costi, benefici e impatti concreti, con valutazioni d’impatto credibili e condivisibili, punto su cui anche noi insistiamo da anni. Nel corso del confronto abbiamo ricordato che la trasparenza e la piena comprensione degli effetti dell’accordo sono prerequisiti indispensabili per la credibilità delle istituzioni e per la fiducia dei cittadini. Abbiamo ribadito che le valutazioni d’impatto finora disponibili risultano incomplete e non adeguatamente comunicate, e che ciò ostacola un dialogo consapevole con la nostra comunità. DOMANI - Motus Liberi conferma la sua posizione: non siamo contrari per principio a un’intesa con l’Unione Europea, ma esigiamo serietà, chiarezza e un coinvolgimento reale dei cittadini in questo processo. Su questi temi abbiamo già promosso iniziative, interrogazioni e momenti di dibattito pubblico per favorire un percorso collettivo di conoscenza e consapevolezza. Ricordiamo inoltre che abbiamo sempre sostenuto la necessità di un referendum preventivo alla ratifica, come d'altra parte ha fatto la stessa Malta e farà anche Andorra, così come di strumenti che permettano alla popolazione di esprimersi con cognizione di causa su una scelta che influenzerà il futuro della Repubblica. Continueremo a vigilare affinché il Congresso di Stato e la maggioranza garantiscano tutte le condizioni di trasparenza, rigore e partecipazione popolare, indispensabili per affrontare con responsabilità un dossier di così grande rilievo per San Marino.

c.s. DOMANI - Motus Liberi









