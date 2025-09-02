Delegazione OSCE: Gerardo Giovagnoli al Pre-Monitoraggio delle Elezioni Parlamentari a Chisinau, in Moldavia

Il Consigliere Gerardo Giovagnoli, Capo della Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, prenderà parte ai lavori della Commissione Ad Hoc, istituita dal Bureau dell’APCE in occasione del Pre-Monitoraggio delle Elezioni Parlamentari a Chisinau, in Moldavia, che si terrà dal 3 al 4 settembre p.v.

La Commissione sarà composta da 5 membri, ciascuno facente parte di un differente Gruppo Politico rappresentato in seno all’Assemblea stessa, oltre a due co-relatori della Commissione per il rispetto degli obblighi e degli impegni statutari da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

I Commissari saranno guidati dal Presidente Chris Said (Malta) e dalla Vice-Presidente Elisabetta Gardini (Italia). Nell’occasione il Consigliere Giovagnoli, assieme al resto della Commissione, parteciperà agli incontri ad altissimo livello con la Presidente della Repubblica Maia Sandu, il Presidente del Parlamento Igor Grosu ed i principali Ministri del governo moldavo, oltre agli incontri di routine con i gruppi politici, i media, le ONG ed i vertici amministrativi coinvolti nel processo elettorale.

La Missione proseguirà con il Monitoraggio delle Elezioni Parlamentari Moldave del prossimo 28 settembre, al quale prenderanno parte, per San Marino, i membri della Delegazione APCE e della Delegazione OSCE PA.



Comunicato stampa

Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa

