Delegazione sammarinese a Ginevra per la 151ª Assemblea dell’Unione Interparlamentare

Delegazione sammarinese a Ginevra per la 151ª Assemblea dell’Unione Interparlamentare.

Una delegazione del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare (UIP), composta dai Consiglieri Francesco Mussoni (Presidente), Giovanni Francesco Ugolini, Luca Della Balda e Andrea Menicucci, parteciperà a Ginevra, in Svizzera alla 151^ Assemblea dell’UIP, in programma dal 20 al 23 ottobre p.v. La delegazione sarà presente anche agli incontri del Gruppo geopolitico 12 Plus in preparazione dell’Assemblea stessa. L’agenda dei lavori prevede il Forum delle Donne e dei Giovani Parlamentari, oltre alle riunioni degli altri Organi sussidiari del Consiglio Direttivo e gli incontri delle Commissioni Permanenti (Pace e Sicurezza Internazionale; Sviluppo Sostenibile, Finanze e Commercio; Democrazia e Diritti Umani). In seduta plenaria, il dibattito generale verterà sul tema del sostegno all'azione e alle norme umanitarie in tempi di crisi, mentre le Commissioni Permanenti tratteranno tematiche quali il ruolo dei Parlamenti nell'istituzione di solidi meccanismi di gestione post-conflitto e nel ripristino di una pace giusta e duratura; costruire un'economia globale equa e sostenibile: il ruolo dei Parlamenti nella lotta al protezionismo, nella riduzione delle tariffe e nella prevenzione dell'evasione fiscale delle imprese; riconoscere e sostenere le vittime dell'adozione internazionale illegale e adottare misure preventive.

C.s. Gruppo Nazionale presso l'Unione Interparlamentare

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: