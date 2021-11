Delegazione sammarinese all'Assemblea Interparlamentare - Intervento di Matteo Rossi

Delegazione sammarinese all'Assemblea Interparlamentare - Intervento di Matteo Rossi.

Nei lavori della 143 assemblea dell’Unione Interparlamentare si è parlato anche del problema legato all’utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione come fattore abilitante nel campo dell’istruzione, in tempi di pandemia. Dal Dibattito sono emerse le grandi difficoltà della maggior parte delle nazioni nel garantire ai giovani un adeguato livello di istruzione, difficoltà emersa particolarmente dagli Stati Africani e Asitici. Le maggiori difficoltà sono rappresentate dall’accesso -da un lato- alle tecnologie informatiche necessarie e -dall’altro- alle risorse finanziarie sufficienti per poter garantire a tutti gli strumenti necessari alla didattica a distanza. Anche il problema dell’accesso alle reti internet è emerso come uno dei fattori più limitanti per poter affrontare questo problema, che riguarda le nuove generazioni alle quali la pandemia ha posto forti limitazioni all’accesso ad dignitosa educazione. Nel suo intervento il delegato della repubblica di San Marino ha sottolineato come le difficoltà possono emergere anche nelle piccole realtà, sia dal lato dell’accesso alle reti internet e alle Tencologie informatiche, che dal lato degli stessi insegnato, i quali si sono dovuti impegnare davvero molto per preparare e svolgere le loro lezioni da remoto, talvolta dovendo imparare l’utilizzo degli strumenti informatici stessi, cruciali in questo nuovo processo di insegnamento. Un altro aspetto sottolineato è quello legato ai piccoli stati, che possono essere guardate come delle “palestre” per i macro contesti, essendo luoghi dove i problemi emergono più velocemente che altrove e -di conseguenza- possono essere studiati ed esaminati come un simulacro, laddove le dimensioni territoriali risulterebbero un grosso impedimento al rapido superamento dei problemi. Il delegato Matteo Rossi ha infine fatto appello alla comunità internazionale per un sempre più forte impegno a garantire in tutto il Mondo una sufficiente tecnologia informatica, di reti internet e di risorse finanziarie, per superare questa fase dell’umanità forti di aver fatto di tutto per garantire l’istruzione a livello globale.

[Banner_Google_ADS]



Comunicato stampa

Delegazione sammarinese all'Assemblea Interparlamentare



I più letti della settimana: