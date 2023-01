Delegazione sammarinese all'Assemblea parlamentare Coe

Delegazione sammarinese all'Assemblea parlamentare Coe.

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, composta dai Consiglieri Marco Nicolini (Capo Delegazione), Marica Montemaggi, Mariella Mularoni e Gerardo Giovagnoli, prenderà parte alla prima sessione 2023 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che si terrà a Strasburgo dal 23 al 27 gennaio prossimi. In apertura dei lavori, l’Assemblea eleggerà il proprio Presidente per un mandato annuale, quindi eleggerà 19 Vice-Presidenti, incarico per il quale quest’anno ha presentato la propria candidatura il Capo Delegazione Nicolini; in seguito, l’Assemblea si esprimerà sulla richiesta di dibattito d’urgenza in merito agli aspetti giuridici e dei diritti umani in riferimento all’aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina. Tra i temi all’ordine del giorno della corrente sessione figurano, la questione del ritorno - dalla Siria e altri Paesi, negli Stati membri del Consiglio d'Europa - dei combattenti stranieri Daesh e delle loro famiglie, l’impatto ambientale dei conflitti armati, oltre che l’emergenza dei Sistemi di armi letali autonomi e il loro necessario arresto attraverso la legge europea per i diritti umani. L’Assemblea è chiamata ad esprimersi inoltre riguardo al rispetto degli obblighi e degli impegni da parte della Repubblica di Moldavia, nonché in merito al Vertice di Reykjavik del Consiglio d'Europa per affrontare le sfide non ordinarie, così come riguardo alle applicazioni per il tracciamento dei contatti e relative sfide etiche, culturali ed educative. Inoltre si discuterà della creazione delle Reti Accademiche Aperte del Consiglio d'Europa (OCEAN). Durante la sessione l’Assemblea prenderà in esame anche il dibattito riguardante la Convenzione di Istanbul con i suoi progressi e le sfide, nonché la questione del ruolo e della responsabilità di uomini e ragazzi nel fermare la violenza di genere contro le donne e le ragazze. In plenaria si esamineranno altresì questioni quali le soluzioni per la prigionia coniugale e la violenza sessuale correlata al conflitto. L’Assemblea inoltre eleggerà due Giudici presso la Corte europea dei Diritti dell'Uomo in rispetto della Danimarca e dell’Islanda. Interverranno in plenaria il Segretario Generale del Consiglio d’Europa Marija Pejčinović Burić, il Ministro degli Affari Esteri della Germania Annalena Baerbock e il Leader del Centro per le Libertà Civili, Premio Nobel per la Pace 2022 Oleksandra MATVIICHUK, nonché il Primo Ministro dell'Islanda Katrín JAKOBSDÓTTIR, il cui intervento includerà altresì la comunicazione da parte del Presidente di turno del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

cs Segreteria Istituzionale

